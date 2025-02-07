黑煙夾雜熊熊火焰 巴西飛機突急墜「猛撞巴士」釀2死多傷

美國有線電視新聞網（CNN）報導，巴西南部聖保羅市（SaoPaulo）今天發生一起小型飛機墜毀撞上巴士的事故，至少造成2人死亡、多人受傷。

路透社報導，巴西地方消防部門表示，一架小型飛機今天墜毀撞上多輛汽車，地點位於繁忙的聖保羅市聖維森特侯爵大道（Marques de Sao Vicente Avenue）。電視畫面顯示，這架小型飛機墜毀後，有一輛巴士起火。

巴西軍方人員告訴美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil），消防緊急部門已救出5位民眾。畫面顯示，事故現場冒著濃濃的黑煙，夾雜著熊熊的火焰。