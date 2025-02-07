國際刑事法院譴責美國制裁 誓言繼續伸張正義
美國總統川普對國際刑事法院實施制裁後，國際刑事法院今天反擊，並誓言將繼續在世界各地伸張「正義和希望」。
國際刑事法院（International Criminal Court, ICC）去年11月對以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）、以色列前國防部長葛朗特（YoavGallant），以及巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）軍事領袖戴夫（Mohammed Deif）發出逮捕令。
就在尼坦雅胡訪華府之際，美國總統川普今天授權，針對調查美國公民或以色列等美國盟友的國際刑事法院工作人員，實施凍結在美國所有資產，以及禁止受制裁對象及其家屬赴美的制裁。
對於這項制裁，國際刑事法院在聲明中表示：「國際刑事法院譴責美國發布行政命令，試圖對其官員實施制裁，損及獨立、公正的司法工作。」
歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）今天警告，川普制裁國際刑事法院，這是對更廣泛司法體系的威脅。
代表歐盟27個會員國的柯斯塔在社群平台X寫道：「制裁國際刑事法院威脅其獨立性，並破壞整體的國際刑事司法體系。」
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