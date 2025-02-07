英駐台代表離任前受訪 稱英持續努力助台參與國際組織

即將離任的英國駐台代表鄧元翰表示，英國打算在「不久的將來」與台灣在數位貿易、投資及再生能源領域簽訂協議，反擊中國孤立台灣，並表示英國持續努力助台灣參與國際組織。

鄧元翰（John Dennis）在台北接受日經亞洲（NikkeiAsia）專訪時說，這些特定領域的協議，將建立在英國與台灣2023年簽訂、具里程碑意義的「提升貿易夥伴關係協議」；當時他親自監督這項協議的簽署過程。下一輪談判預計今年上半年舉行。

預計2月8日離任的鄧元翰說道：「基於台灣的地緣政治和地緣戰略形勢，外界已深深意識到，台灣對於全球供應鏈和台灣本身在科技與科學領域實力的重要性。」

鄧元翰指出：「在4、5年前，全球許多地方可能還不了解台灣晶片業的重要性，現在他們顯然明白了這一點，並且知道（台灣晶片業）不只對全球經濟重要，對全球安全也至關重要。」

鄧元翰同時強調，這種連結不僅僅是商業關係。共同的價值「絕對是我們與台灣關係的核心…我們雙方都是堅定且健全的民主國家」。

英國牛津大學（University of Oxford）台灣研究計畫資深研究員荊柏鈞告訴日經亞洲，進一步推動貿易談判和支持台灣爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），符合英國的最佳利益。

荊柏鈞表示：「英國不該因為擔心中國報復，而限制自己與台灣加深交流。鑒於台灣在半導體、人工智慧（AI）及其他先進科技領域扮演要角，加強（台英）貿易和投資關係將使英國經濟受惠，並且鞏固英國在印度-太平洋區域的地位。」

鄧元翰也說，英國「下定決心竭盡所能協助台灣加入不以國家地位（statehood）為參與資格的國際組織」，並在台灣加入須以國家資格為門檻的國際組織時，協助台灣取得觀察員身分，「這是一項持續不懈的努力」。