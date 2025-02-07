快訊

大S骨灰不會永放家中！ 預計在此化作春泥「伴大地長眠」

接班計劃生變？ 日月光董事長之子張能傑驟逝

嚇不倒習近平！反擊川普關稅貿易戰 學者曝大陸背後更大盤算

普拉伯沃遲未任命駐美大使 智庫：印尼奉行不結盟與美國疏遠

中央社／ 雅加達7日專電
印尼總統普拉伯沃。 法新社
印尼總統普拉伯沃。 法新社

印尼智庫今天發表評論指出，由於印尼遲遲未任命駐美大使，讓外界認為印尼並未優先考慮與美國關係，也難以改變西方認為「印尼親中」的看法。

印尼登加拉戰略研究機構（Tenggara Strategics）今天在雅加達郵報（Jakarta Post）發文指出，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）去年10月剛上任時，外界認為他會在大國競爭中，將印尼擺放在中立的位置，奉行不結盟的外交原則，即與中國更為疏離，並與美國的關係更為靠近。

不過，普拉伯沃上任3個月後，並未看到他對改變前總統佐科威（Joko Widodo）執政十年親中態度的立場，使外界對他將如何處理大國競爭問題感到質疑。文章寫道，「美國總統川普20日就任後，印尼可能仍難以改變西方對其親中立場的看法」。

印尼登加拉戰略研究機構指出，印尼與美國在國防和安全上的合作項目超越與中國的合作，其中包括每年舉行大規模聯合軍事演習，及大幅依賴美國供應武器。另外，就國家安全而言，「中國被視為威脅，而非美國，原因不僅是（中國與印尼）2國地理位置，還因爲北京在南海行使海事權利」。

中國與印尼在內等多個東南亞國家在南海主權上存有爭議。

印尼登加拉戰略研究機構表示，針對印尼與美國關係的好消息是川普就任的第2天，印尼外交部長蘇吉歐諾（Sugiono）得以與美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）通電話，2人詳細討論雙邊關係對各自國家經濟以及印太地區和平與穩定的重要性。

不過，目前破壞印尼與美國關係的主要問題是印尼仍未派駐美大使，該職位自2023年7月以來持續空缺著。

印尼登加拉戰略研究機構解釋，在美國外交和國安領域，印尼的知名度較低，也從不是盟友，這是因為印尼奉行不結盟的外交原則，堅決拒絕該概念。

然而，作為全球人口第4大國家，同時也是第3大民主國及擁有最多穆斯林人口的國家，印尼在美國的知名度正逐漸提高，「但由於沒有（駐美）大使，印尼駐美大使館在華盛頓特區、白宮和國會工作會受到嚴重阻礙」。

印尼登加拉戰略研究機構表示，普拉伯沃愈是延後派遣駐美大使，外界就會認為，印尼並不優先考慮與美國的關係，甚至在大國競爭中偏袒其中一方。

印尼 川普 普拉伯沃 美國 關係

延伸閱讀

赴印尼森林失蹤！大馬網紅探索超自然現象出事 驚動警方竟是蹭流量

印尼警方逮捕56名飯店開趴男同志 遭批污名化LGBT

光陽：電動機車換電系統轉盈 續擴泰國印尼換電站

效仿澳洲 印尼考慮限制兒童使用社群媒體

相關新聞

「苦難行軍」19人公開處決 恐怖清算恐重演？北韓查邊境官民恐慌

總部設在南韓的媒體「每日北韓」（Daily NK）報導，北韓似乎計畫今年4月起全面解除新冠邊境封鎖措施。然而，靠近中國大...

普拉伯沃遲未任命駐美大使 智庫：印尼奉行不結盟與美國疏遠

印尼智庫今天發表評論指出，由於印尼遲遲未任命駐美大使，讓外界認為印尼並未優先考慮與美國的關係，也難以改變西方認為「印尼親...

吸引大陸觀光客 泰總理稱有華裔血統：希望來泰國有回家的感覺

泰國總理貝東塔為緩和中國遊客對泰國安全的疑慮時說，她身上有「華裔血統」，並親自研究為確保中國遊客安全而實施的安全措施

英國接棒美國！擔任跨國烏克蘭防務會議主席 將領導歐洲北約

自2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭以來，集結逾50個國家的烏克蘭防務國際聯絡小組（Ukraine Defense Co...

川普恢復最大施壓政策 伊朗最高領袖：與美國談判不明智

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天告誡他的政府不要與美國談判，警告那是「不明智」之舉

非法移民創新高…加納利群島未成年移民爆量 西班牙將移轉4500人

面對加納利群島爆量收容無證件移民的人道危機，西班牙政府6日與當地政府就轉移未成年移民至全國各自治區間的「分配標準」達成協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。