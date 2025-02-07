普拉伯沃遲未任命駐美大使 智庫：印尼奉行不結盟與美國疏遠

印尼智庫今天發表評論指出，由於印尼遲遲未任命駐美大使，讓外界認為印尼並未優先考慮與美國的關係，也難以改變西方認為「印尼親中」的看法。

印尼登加拉戰略研究機構（Tenggara Strategics）今天在雅加達郵報（Jakarta Post）發文指出，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）去年10月剛上任時，外界認為他會在大國競爭中，將印尼擺放在中立的位置，奉行不結盟的外交原則，即與中國更為疏離，並與美國的關係更為靠近。

不過，普拉伯沃上任3個月後，並未看到他對改變前總統佐科威（Joko Widodo）執政十年親中態度的立場，使外界對他將如何處理大國競爭問題感到質疑。文章寫道，「美國總統川普20日就任後，印尼可能仍難以改變西方對其親中立場的看法」。

印尼登加拉戰略研究機構指出，印尼與美國在國防和安全上的合作項目超越與中國的合作，其中包括每年舉行大規模聯合軍事演習，及大幅依賴美國供應武器。另外，就國家安全而言，「中國被視為威脅，而非美國，原因不僅是（中國與印尼）2國地理位置，還因爲北京在南海行使海事權利」。

中國與印尼在內等多個東南亞國家在南海主權上存有爭議。

印尼登加拉戰略研究機構表示，針對印尼與美國關係的好消息是川普就任的第2天，印尼外交部長蘇吉歐諾（Sugiono）得以與美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）通電話，2人詳細討論雙邊關係對各自國家經濟以及印太地區和平與穩定的重要性。

不過，目前破壞印尼與美國關係的主要問題是印尼仍未派駐美大使，該職位自2023年7月以來持續空缺著。

印尼登加拉戰略研究機構解釋，在美國外交和國安領域，印尼的知名度較低，也從不是盟友，這是因為印尼奉行不結盟的外交原則，堅決拒絕該概念。

然而，作為全球人口第4大國家，同時也是第3大民主國及擁有最多穆斯林人口的國家，印尼在美國的知名度正逐漸提高，「但由於沒有（駐美）大使，印尼駐美大使館在華盛頓特區、白宮和國會工作會受到嚴重阻礙」。

印尼登加拉戰略研究機構表示，普拉伯沃愈是延後派遣駐美大使，外界就會認為，印尼並不優先考慮與美國的關係，甚至在大國競爭中偏袒其中一方。