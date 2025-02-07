吸引大陸觀光客 泰總理稱有華裔血統：希望來泰國有回家的感覺

泰國總理貝東塔為緩和中國遊客對泰國安全的疑慮時說，她身上有「華裔血統」，並親自研究為確保中國遊客安全而實施的安全措施。

路透社報導，中國演員王星1月初經泰國被誘騙到緬甸妙瓦底電詐園區，王星最後雖順利獲釋，但泰國的安全問題已成為中國民眾的熱門話題。中國觀光客是泰國旅遊市場的主要客源。

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今天在北京告訴國營的「中國日報」時說：「泰國人總是來中國，有回家的感覺，所以我希望中國人來到泰國，也有回家的感覺。」

貝東塔是泰國前總理塔信（Thaksin Shinawatra）的女兒，其家族的祖先可追溯到中國南方的廣東。貝東塔去年8月就任總理以來，本週前往北京進行首次正式訪問。

除了加強與中國在基礎設施、電動車和數位經濟的合作外，確保中國遊客訪問泰國時的安全是貝東塔此行的首要任務。

在貝東塔抵達北京前一天，泰國政府採取多項措施希望重建各界信心，其中包括中斷和泰國接壤的緬甸邊境部分地區的電力供應，以打擊緬甸境內的詐騙集團。

此舉為貝東塔贏得中國的讚譽。中國國家主席習近平會見貝東塔時說，中方讚賞泰方採取有力措施打擊網路賭博及電信詐騙，雙方要繼續加強執法安全和司法合作。