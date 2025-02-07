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「苦難行軍」19人公開處決 恐怖清算恐重演？北韓查邊境官民恐慌

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
北韓軍人2015年5月駐守在靠近中國大陸邊境兩江道惠山市附近鴨綠江的崗哨。路透
北韓軍人2015年5月駐守在靠近中國大陸邊境兩江道惠山市附近鴨綠江的崗哨。路透

總部設在南韓的媒體「每日北韓」（Daily NK）報導，北韓似乎計畫今年4月起全面解除新冠邊境封鎖措施。然而，靠近中國大陸邊境的兩江道自去年11月起展開「100日戰鬥」，旨在打擊非社會主義行為和當局認為非法的活動。

被稱為秘密警察的國家保衛省在當地進行嚴格檢查，目前已有多名官員、企業負責人和勞動黨幹部等人被逮捕，使當地幹部和居民人心惶惶。北韓領導人金正恩似乎認為，可能破壞政權穩定的情報和物資正從大陸流入，而兩江道是最雜亂的「無法地帶」。因此，當地的檢查非常嚴格，也導致地方行政體系停擺，行政體系相關人員不斷關注檢舉小組的行動做事。

兩江道，特別是惠山市，是北韓政府的重點關注對象。這是因為惠山市隔著鴨綠江與大陸長白朝鮮族自治縣，河道狹窄且地形隱密，北韓政府難以監管，長期以來是北韓最主要走私路線。因此，當地一旦實施執法就會特別嚴厲。一名脫北者曾告訴「每日北韓」，尤其是在兩江道，1990年代「苦難的行軍」大饑荒時至少有19人被公開處決，如果加上被非公開處決，根本不知道有多少人傷亡，當時的恐怖景象仍歷歷在目。

惠山近年也多次傳出公開行刑，9名男女在2023年8月因販賣牛肉遭處決，還有高中生因散播南韓流行文化內容遭槍決。

北韓 南韓 幹部 脫北者 金正恩

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