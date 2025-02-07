川普恢復最大施壓政策 伊朗最高領袖：與美國談判不明智
伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天告誡他的政府不要與美國談判，警告那是「不明智」之舉。
法新社報導，哈米尼表示：「你不該和美國那種政府談判，那樣不明智、不聰明、不光彩…美國之前『破壞、違反、撕毀』2015年核子協議。」
美國總統川普4日宣布對遭控試圖發展核武能力的伊朗恢復「最大程度施壓」政策後，之後又呼籲與伊朗達成「經過驗證的核和平協議」，並表示伊朗「不可以擁有核武」。
伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）則公開回應：「我們不尋求核武…查證此事應該不困難。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言