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川普恢復最大施壓政策 伊朗最高領袖：與美國談判不明智

中央社／ 德黑蘭7日綜合外電報導
伊朗最高領袖哈米尼。 歐新社
伊朗最高領袖哈米尼。 歐新社

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天告誡他的政府不要與美國談判，警告那是「不明智」之舉。

法新社報導，哈米尼表示：「你不該和美國那種政府談判，那樣不明智、不聰明、不光彩…美國之前『破壞、違反、撕毀』2015年核子協議。」

美國總統川普4日宣布對遭控試圖發展核武能力的伊朗恢復「最大程度施壓」政策後，之後又呼籲與伊朗達成「經過驗證的核和平協議」，並表示伊朗「不可以擁有核武」。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）則公開回應：「我們不尋求核武…查證此事應該不困難。」

伊朗 川普 核武 美國

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