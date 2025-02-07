比牛郎織女還難？普亭與川普都稱「渴望見面」 克宮揭籌備進度
美國有線電視新聞網（CNN）引述克里姆林宮發言人培斯科夫的說法報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和美國總統川普尚未討論可能的會面。
報導引述培斯科夫（Dmitry Peskov）的說法，兩位領導人之間尚未初步接觸，討論是否需要這樣的會面，以及如果會面的話，將在哪裡及如何舉行。
俄羅斯新聞社（RIA）昨天引述俄羅斯國會下議院「國家院」（State Duma）國際事務委員會主席斯魯茨基（Leonid Slutsky）的說法報導，普亭會晤川普的籌備工作「接近完成的階段」，兩人見面時間點可能在2月或3月。
培斯科夫5日曾說正在加強與川普團隊在「個別部門」層級的接觸，但他拒絕提供更多細節。
川普和普亭都說他們渴望見面，如果真的舉行這樣的會面，預計議程重點將集中在川普迅速結束烏克蘭戰爭的既定目標。
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