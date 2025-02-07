快訊

高雄分屍案新進展！運河再撈到疑遇害婦手掌 急送驗比對

如何煮出完美水煮蛋？科學家不藏私揭美味秘訣 只需簡單2步驟

比牛郎織女還難？普亭與川普都稱「渴望見面」 克宮揭籌備進度

中央社／ 莫斯科7日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（右）和美國總統川普（左）尚未討論可能的會面。 法新社
俄羅斯總統普亭（右）和美國總統川普（左）尚未討論可能的會面。 法新社

美國有線電視新聞網（CNN）引述克里姆林宮發言人培斯科夫的說法報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和美國總統川普尚未討論可能的會面。

報導引述培斯科夫（Dmitry Peskov）的說法，兩位領導人之間尚未初步接觸，討論是否需要這樣的會面，以及如果會面的話，將在哪裡及如何舉行。

俄羅斯新聞社（RIA）昨天引述俄羅斯國會下議院「國家院」（State Duma）國際事務委員會主席斯魯茨基（Leonid Slutsky）的說法報導，普亭會晤川普的籌備工作「接近完成的階段」，兩人見面時間點可能在2月或3月。

培斯科夫5日曾說正在加強與川普團隊在「個別部門」層級的接觸，但他拒絕提供更多細節。

川普和普亭都說他們渴望見面，如果真的舉行這樣的會面，預計議程重點將集中在川普迅速結束烏克蘭戰爭的既定目標。

俄羅斯 川普 普亭 烏克蘭 美國

延伸閱讀

八大工商團體春節聯會2/14登場 聚焦川普2.0變局

NFL／酋長爭超級盃空前三連霸 川普與泰勒絲都會出席

巴勒斯坦二度浩劫？川普的「淨空加薩」計畫，巴人未來仍渺茫

拜登交棒川普 2.0：極具「商人個性」的美國總統 如何打造全球加密之都？

相關新聞

「苦難行軍」19人公開處決 恐怖清算恐重演？北韓查邊境官民恐慌

總部設在南韓的媒體「每日北韓」（Daily NK）報導，北韓似乎計畫今年4月起全面解除新冠邊境封鎖措施。然而，靠近中國大...

泰國現任議員涉強暴台灣遊客 清邁法院對國會議員發逮捕令

泰國一名現任的國會眾議員因為涉嫌強暴一名台灣女遊客，清邁地方法院對這名國會議員發出逮捕令。但由於目前是眾議院會期中，無法...

扛不住美國壓力？巴拿馬退出「一帶一路」計畫 大陸外交部發聲

巴拿馬總統穆里諾昨天宣布巴國退出中國「一帶一路」基礎建設計畫。中國外交部發言人林劍今天說，對美國施壓破壞合作的行徑表示堅...

非法移民創新高…加納利群島未成年移民爆量 西班牙將移轉4500人

面對加納利群島爆量收容無證件移民的人道危機，西班牙政府6日與當地政府就轉移未成年移民至全國各自治區間的「分配標準」達成協...

比牛郎織女還難？普亭與川普都稱「渴望見面」 克宮揭籌備進度

美國有線電視新聞網（CNN）引述克里姆林宮發言人培斯科夫的說法報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和美國...

美國務卿盧比歐結束拉丁美洲之行 訂2月中旬首訪中東

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）結束拉丁美洲出訪後，美國務院一名高階官員昨天表示，盧比歐預計2月中旬展開上任後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。