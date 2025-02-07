美國務卿盧比歐結束拉丁美洲之行 訂2月中旬首訪中東

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）結束拉丁美洲出訪後，美國務院一名高階官員昨天表示，盧比歐預計2月中旬展開上任後首次中東之行，造訪以色列和卡達等中東國家。

法新社報導，這名國務院（U.S. Department ofState）高階官員表示，盧比歐將在2月13至18日期間，先出席慕尼黑安全會議（Munich SecurityConference），隨後到訪以色列、阿拉伯聯合大公國、卡達以及沙烏地阿拉伯等中東國家。

美國總統川普（Donald Trump）4日結束與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的會面後，提議將加薩走廊（Gaza Strip）200萬居民永久遷出，並且由美國「接管」加薩，這番言論使國際社會大為震驚。

盧比歐隨後澄清，川普指的是巴勒斯坦人民在美國資助加薩走廊重建期間暫時離開。

這名國務院高階官員還說，川普早已針對加薩走廊的未來展開談話，而且盧比歐將持續推動這個談話。

古巴裔的盧比歐是美國首位西語系國家後裔國務卿，他昨天稍晚剛從上任後第一趟拉丁美洲之行返國。他的第二趟行程將出訪中東，預計會展現美國國務卿在中東的角色，儘管川普已欽點自己的地產界友人魏科夫（Steve Witkoff）出任中東特使。

川普在第一任期內，主導一項阿拉伯聯合大公國、巴林、摩洛哥與以色列關係正常化的協議。