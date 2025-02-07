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扛不住美國壓力？巴拿馬退出「一帶一路」計畫 大陸外交部發聲

中央社／ 台北7日電
美國要求降低中國大陸對巴拿馬運河影響力。 路透社
美國要求降低中國大陸對巴拿馬運河影響力。 路透社

巴拿馬總統穆里諾昨天宣布巴國退出中國「一帶一路」基礎建設計畫。中國外交部發言人林劍今天說，對美國施壓破壞合作的行徑表示堅決反對，對巴方表示不再續簽諒解備忘錄「深表遺憾」。

在美國要求降低中國對巴拿馬運河影響力的壓力下，穆里諾（Jose Raul Mulino）6日宣布，巴國駐中大使館已經正式通知北京，巴拿馬退出中國「一帶一路」基礎建設計畫的決定。這項決定將於90天後生效。

據央視新聞報導，今天中國外交部例行記者會上，被問及是否認為是美國的壓力影響了巴拿馬的決定，林劍表示，「中方對美國通過施壓脅迫的手段，抹黑破壞共建『一帶一路』合作的行徑，表示堅決反對，對巴方表示不再續簽諒解備忘錄深表遺憾」。

他說，「一帶一路」是經濟合作倡議，包括20多個拉美國家在內的150多個國家參與，近年中巴兩國在這個架構下的合作「取得豐碩成果」。希望巴方從雙邊關係的大局，和兩國人民的長遠利益出發，排除外來干擾，作出正確決定。

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