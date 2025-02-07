快訊

獨／人設崩壞！網紅牙醫史書華劈腿名媛還休妻 鹹濕對話曝光

難平復傷痛！小S告假「小姐不熙娣」 找她救火代班主持

高雄分屍案…當地人曝凶嫌與被害人是舊識 犯案後還冷血探口風

菲律賓副總統面對彈劾：律師團已準備抗辯

中央社／ 馬尼拉7日專電

面對國會展開彈劾程序，菲律賓副總統薩拉杜特蒂今天回應，律師團已在準備抗辯事宜，仍認真考慮2028年角逐總統職位。

菲律賓眾議院5日取得1/3以上議員背書、針對薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）的彈劾狀直送參議院，彈劾狀列舉違憲、貪污、背叛公共信任、對總統發出刺殺威脅等多項罪名。

薩拉．杜特蒂今天首度召開記者會回應彈劾案表示，現在想說的只有「天佑菲律賓」，同時也感謝許多支持者的相挺與信任。

被問及是否有辭職的打算？薩拉．杜特蒂回應，律師團正在準備抗辯事宜，現在談論這個議題言之過早。

薩拉．杜特蒂也否認威脅刺殺總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）夫婦以及眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez），相關說法被曲解。

她並提到，仍然認真考慮於2028年角逐總統職位，但要視明年的民意調查而定。

根據菲律賓憲法，菲律賓參議院在收到彈劾狀之後，將轉換為彈劾庭，由參議員擔任法官，若超過2/3參議員宣判薩拉．杜特蒂的彈劾罪名成立，她將被拔除副總統職位，且終身不得擔任公職。

參議院議長艾斯古德羅（Francis Escudero）昨天說明，本屆國會會期已經結束，依法規參議院必須等6月2日新會期，才能開始審理彈劾案。

菲律賓總統與副總統分別民選產生，小馬可仕與薩拉．杜特蒂在2022年的總統大選期間本為競選搭檔，但當選後立場逐漸分歧，去年11月決裂。杜特蒂陣營指控執政當局政治迫害，目的是在2028年總統大選之前鏟除競爭對手。

小馬可仕昨天重申，自己與薩拉．杜特蒂面對的彈劾案無關。

彈劾庭為政治程序，外界普遍認為參議員的政黨傾向將左右彈劾結果，且輿論變化也可能影響參議員的立場。菲律賓將於5月舉行期中選舉，參議院的24席次當中將改選12席，彈劾結果尚難預料。

根據菲律賓民調機構「社會氣象站」（SWS）1月8日公布的調查，41%的民眾贊成彈劾薩拉．杜特蒂、35%反對、19%無意見，其餘表示對事件不夠瞭解。

小馬可仕 杜特蒂 薩拉

延伸閱讀

又墜機！美軍承包飛機在菲律賓南部墜毀 機上4人全數罹難

美菲防長首通話談南海 重申協防關係「鋼鐵般堅定」

超過41萬人！菲律賓來台旅客數居東南亞之冠 29名業者赴旅展吸客

菲律賓正副總統信任度下滑 分別受通膨及涉貪醜聞影響

相關新聞

北海道白鬚瀑布驚傳男子摔落意外！當場身亡 警封鎖現場

北海道美瑛町白鬚瀑布是熱門觀光景點之一，距離知名的「白金青池」不遠，最新消息指出，一名男子疑似跌落瀑布身亡。

大谷翔平昔日御用翻譯將入獄 服刑完畢後的下一步是甚麼？

日本旅美職棒大聯盟巨星大谷翔平昔日的御用翻譯水原一平，6日被加州法院判處4年9個月徒刑，且須償還1700萬美元給大谷。按...

美下周提完整俄烏和平計畫 專家：烏克蘭恐須割地求和

美國總統川普的俄烏問題特使凱洛格證實，將出席14至16日召開的慕尼黑安全會議（MSC），會闡述川普終結俄烏戰爭的目標及和...

才剛喊接管 川普：以色列戰後會把加薩交給美國 免派兵

川普總統6日表示，以色列將在以哈衝突結束後移交加薩走廊（Gaza Strip）給美國；川普指出，美國不必部署美國軍人；川...

英國報復去年外交官遭逐 撤銷俄1外交官駐英資格

英國外交部6日召見俄羅斯駐英大使，並撤銷一名俄羅斯使館外交人員的駐英資格。英國外交部表示，這是回應俄方去年11月以毫無根...

剛果監獄大暴動 160女囚遭千名男囚性侵後活活燒死

BBC、衛報報導，聯合國消息指出，剛果民主共和國東部城市果瑪（Goma）上周發生監獄暴動事件，有百餘名女性囚犯遭到強暴後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。