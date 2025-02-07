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大谷翔平昔日御用翻譯將入獄 服刑完畢後的下一步是甚麼？
日本旅美職棒大聯盟巨星大谷翔平昔日的御用翻譯水原一平，6日被加州法院判處4年9個月徒刑，且須償還1700萬美元給大谷。按照他被指控的罪名，最高刑期可達33年，法官輕輕放下。3月24日入獄服刑刑滿後，水原一平的下一步是什麼？
根據水原辯護律師的說法，水原服刑完畢後，將被遣返回日本。
法官1月23日開庭時詢問水原，本來認為他會藉此道歉表達悔意，沒想到他卻猛抱怨球隊薪資太低，自己幾乎是全天候工作，把自己塑造成受害者。
6日的宣判從當地下午1點開始，歷時約100分鐘，水原才簡單表示對大谷的歉意，說道歉無法抹滅他犯的過錯，將對餘生造成重大影響。
離開法院時，水原被記者包圍，有人問他：「這是你最後一次對大谷道歉的機會，有沒有話要說？」
水原目光呆滯，凝視虛無，最終一語未發。
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