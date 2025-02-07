北海道白鬚瀑布驚傳男子摔落意外！當場身亡 警封鎖現場

北海道美瑛町白鬚瀑布是熱門觀光景點之一，距離知名的「白金青池」不遠，最新消息指出，一名男子疑似跌落瀑布身亡。

北海道新聞報導，大雪消防總部透露，7日上午10點45分左右，在美瑛町白金的一座橋下發現一名20多或30多歲男子，並被當場確認死亡。而北海道最知名的旅遊景點之一「白金青池」就在附近，該座橋是許多外國遊客的首選拍照地。

「白金青池」是因火山爆發後為防災而設立的人造池塘，因水面帶有神祕藍色和枯枝，是許多觀光客必打卡的熱門景點之一。

據了解，該男子墜入白鬚瀑布後死亡，現場已遭封鎖，而白鬚瀑布距離白金青池僅3公里左右。