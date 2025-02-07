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德大選首重移民與經濟議題 候選人避談國家安全政策

中央社／ 柏林6日專電

德國大選進入倒數，移民與經濟議題成為選戰攻防焦點。儘管面臨嚴峻的地緣政治挑戰，選民對安全與外交議題仍關注有限。學者分析，這一現象源於兩德統一後的長期和平環境，以及政治菁英對黨內爭議議題的刻意迴避。

德國聯邦議會選舉將於2月23日舉行。根據調研機構Statista，37%的選民最關注「移民與難民」議題，其次是「經濟」（34%），僅14%受訪者將「武裝衝突、和平與外交」視為優先問題，顯示國防與外交政策在選戰中邊緣化。

●安全議題淡化 兩大關鍵因素

柏林赫爾蒂學院（Hertie School）國際安全中心主任韓克（Marina Henke）今天在一場國際媒體視訊座談中指出，選民對國防與外交冷感，背後有兩大主因。

首先，德國在兩德統一後經歷30多年的和平穩定，民眾普遍對國家安全議題失去敏感度。

韓克提到，2022年俄羅斯入侵烏克蘭初期，德國社會曾一度覺醒，意識到國安的緊迫性，當時總理蕭茲（Olaf Scholz）在一場演說中，描述俄烏戰爭對德國和歐洲安全格局將造成深遠影響的「時代轉折」（Zeitenwende）一詞，甚至成為2022年年度代表詞。

然而，這種對國家安全的警覺隨著時間不斷消退。

韓克指出，民間對於支持烏克蘭與增加國防預算的聲音變得微弱，反映德國民眾仍深信福山（FrancisFukuyama）提出、自由民主已是人類最佳與最終政治體制的「歷史的終結」理論，認為烏俄戰爭與川普上台後對北約帶來的壓力，只是短期震盪，歐洲防務與安全終將回穩。

第二個因素來自政治菁英的刻意迴避。韓克表示，德國主要政黨內部對安全政策缺乏共識，因而候選人傾向避談國防議題，以免激化黨內矛盾。

她舉例，基民盟（CDU）、社民黨（SPD）與綠黨（Greens）內部，對於是否應繼續與中國合作、敦促德國企業撤離中國，或對中國採取更強硬立場，都存在不小分歧。此外，國防預算、北約未來、對俄政策等議題更是高度分裂。

「所有人都知道，堅守財政紀律的德國沒有足夠的預算同時做到兩件事—即在維持強大的社會福利體系同時，大幅增加國防支出」韓克分析，因此政黨選擇向大眾迴避這類棘手問題，避免在選戰期間自陷困境。

●選戰策略依賴民調與焦點團體

以目前民調最高的基民盟/基社盟（CDU/CSU）候選人梅爾茨（Friedrich Merz）為例，1月底他發表了一場關於德國防務未來戰略願景的重要演說，選擇的地點是柏林一間飯店，顯然是針對菁英受眾，而非一般民眾。

韓克指出，當前德國主要政黨，特別是基民盟，普遍依賴民調與焦點團體（focus groups）訪問來決定選戰策略，這已成為現代競選的標準模式。

韓克說：「當問選民『你最關心什麼？』答案自然影響選戰方向。」她指出，近期阿沙芬堡（Aschaffenburg）阿富汗移民傷人事件，加劇民眾對移民的憂慮，促使政黨進一步強化移民政策作為競選主軸。

韓克警告，民調與焦點團體訪談未必能準確評估德國真正的長期需求，尤其在當前德國面臨重大地緣政治變遷與經濟需結構性轉型的時刻，不應依賴短期的選民情緒來制定選戰政策溝通內容。

她強調，政治領袖的責任不只是回應民意，更應主動設定議題，引導選民關注真正關乎國家未來的問題。

國防預算 德國 移民

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