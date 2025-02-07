從33年到57個月！大谷翔平御用翻譯水原一平侵占案獲得輕判

美國職棒大聯盟球星大谷翔平御用翻譯水原一平因為冒用且盜用大谷私款去賭博，6日遭加州聖塔安納法院判刑入獄57個月，這是認罪協商後的結果，水原盜用金額高達1700萬美元。水原被控的兩項罪名最高可判33年，檢方求刑57個月附帶3項嚴格條件，獲法官採用。

水原一平去年6月坦承從大谷的帳戶轉移近1700萬美元（約新台幣5.5億元）償還賭債，針對1項銀行詐欺重罪與1項稅務申報不實罪認罪。判決結果2月6日公開。水原在庭上表示對不起大谷。他出庭聆聽判決時並未上銬，隨後離開法院，預計3月24日出庭後收監。

美國助理檢察官密契爾（Jeff Mitchell）表示，這段錄音是從銀行取得，水原一平曾多次打電話給銀行要求轉帳，並透過將大谷線上帳戶資訊轉寄到他自己的電子郵件和電話號碼，繞過了安全措施。

水原一平在電話中假冒大谷，宣稱要繳交購車貸款，將大谷的錢轉入自己的帳戶。根據錄音，銀行人員問說：「請問您是哪位？」水原一平回說：「大谷翔平。」

檢方要求水原一平賠償大谷1697萬美元，並要求另外向美國國稅局（IRS）支付110萬美元，但法院文件中提到水原一平無力償還大谷。