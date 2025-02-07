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又墜機！美軍承包飛機在菲律賓南部墜毀 機上4人全數罹難

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
一架美軍承包的飛機6日墜毀在菲律賓南部稻田裡，機上1名美軍士兵和3名國防承包商罹難。美聯社
一架美軍承包的飛機6日墜毀在菲律賓南部稻田裡，機上1名美軍士兵和3名國防承包商罹難。美聯社

美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）表示，一架美軍承包的飛機6日墜毀在菲律賓南部稻田裡，機上1名美軍士兵和3名國防承包商罹難，地面沒有人員傷亡通報，但有1頭水牛受波及而喪命。

美聯社報導，美軍印太司令部在聲明中表示，失事飛機當時正在進行例行任務，「在我方菲律賓盟友的要求下，提供情報、監視和偵察支援」。墜機原因仍在調查中。美方暫不公布罹難者姓名，等待家屬決定是否公布。

菲律賓民航局也證實，一架輕型飛機在菲國南部南馬吉丹奧省（Maguindanao del Sur）墜毀，但未提供其他細節。據該省安全官員，4人的遺體已在安帕端鎮（Ampatuan）田裡的飛機殘骸裡尋獲。

南馬吉丹奧省救災官員比蒂（Windy Beaty）表示，她接到通報，有居民看到飛機墜機前曾冒煙，並傳出爆炸聲，隨後就墜毀在距離幾座農舍不到1公里的地方。

比蒂表示，墜機現場附近未傳出人員受傷，但地面上1頭水牛因受波及死亡。

美軍部署人員至菲南軍營的做法已有數十年，負責從事顧問工作並協助訓練菲軍打擊穆斯林激進分子。

美國航空界近期失事頻傳，1月28日一架F-35戰機在阿拉斯加州訓練時墜機，機組員彈射逃生；1月29日，華府一架陸軍黑鷹直升機撞上美國航空國內線客機，造成兩機共67人全數罹難；1月31日，一架醫療專機在賓州墜毀，造成機上6人全部罹難、地面至少1死19傷。

一架美軍承包的飛機6日墜毀在菲律賓南部稻田裡，機上1名美軍士兵和3名國防承包商罹難。美聯社
一架美軍承包的飛機6日墜毀在菲律賓南部稻田裡，機上1名美軍士兵和3名國防承包商罹難。美聯社

墜機 美國航空 美軍

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