義大利邁向重啟核電 公私部門簽約合建小型反應爐

義大利距離重啟核電更進一步，在義大利經濟財政部主導下，義大利國家電力公司（Enel）宣布與兩家義國頂尖企業達成協議，共同生產第三代小型模組化反應爐（SmallModular Reactors, SMR）。

義大利安莎通訊社（ANSA）報導，義大利國家電力公司與安薩爾多能源公司（Ansaldo Energia）、國防航太集團李奧納多（Leonardo）達成協議，將共同推進義大利重啟核電。

烏克蘭車諾比核電廠（Chernobyl）災難爆發後，義大利在1987年通過公投放棄使用核電。不過義大利目前執政的右派政府已決定重啟使用小型核電廠，這些核電廠擬委由私人企業營運，公共部門將主導並參與合作。

安莎報導，義大利公私部門的核電合作計畫，將由義大利國家電力公司持股51%，並擁有任命執行長權力，安薩爾多能源持股39%，李奧納多公司持股10%。

這份重啟核電計畫的首要步驟，是打造義大利第一座小型模組化反應爐（SMR），同時將對第四代先進模組化反應爐（Advanced Modular Reactor）進行理論研究與關注。

多家義大利媒體報導，簽署這份協議，代表義大利重啟核電邁開重要具體步驟，這是由義大利經濟財政部（MEF）、環境能源安全部（MASE）及義大利企業製造部（MIMIT）共同推動，盼藉此凸顯義大利在先進核電技術領域的優勢。

根據義國政府規劃的「國家能源與氣候計畫案」（PNIEC），義大利期盼到2050年時，仰賴核能發電的比率可達11%，甚至有潛力達到22%。義大利也正在制訂相關法律架構，為重啟核能提供所需的授權依據。