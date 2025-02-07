何處是吾家？以色列建議加薩居民前往海盜橫行的索馬利亞

川普有意淨空加薩，180萬居民的安置成為問題，被川普點名的約旦跟埃及已表達敬謝不敏，最新被看上的目標竟然是海盜橫行、恐怖組織伊斯蘭國肆虐的：索馬利亞！

川普宣稱要將加薩居民遷往「更安全、更美麗」的新家，因為加薩已成廢墟，不適人居。川普避而未談的是，加薩淪落到今天這場面，正是他的鐵桿麻吉，以色列總理內唐亞胡的傑作。

以色列外長卡茲已下令國防軍「準備從海空疏散加薩居民」，將有「特殊安排」。以色列駐美太平洋西南部總領事巴查（Bachar）5日晚間接受美國CBS新聞訪問時提出3處，包括摩洛哥1處、索馬利亞2處，加上鄰近索馬利亞的一處自治區Puntland，還戲稱：「這下子你們可有新聞能大作文章囉！」

受訪的加薩民眾表示，無意遷往他處，更別說是索馬利亞。然而，結果可能由不得他們。