美船免費過運河？ 巴拿馬總統：錯誤訊息不可容忍

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）6日公開否認美國國務院聲稱，美國政府船隻可以免費通過巴拿馬運河，並提出強烈反駁。穆里諾批評，建立在錯誤訊息基礎上的外交關係是「不能容忍的」。

美國國務院在國務卿盧比歐（Marco Rubio）結束巴拿馬訪問行程後，公開聲稱巴拿馬政府已同意不再向美國政府船隻收取通行費，為美國每年省下數以百萬計美元。這個消息讓巴拿馬政府相當訝異，表示無法接受。

巴拿馬媒體「新聞報」（LA PRENSA）報導，穆里諾強調總統沒有權利免除通行費，他並且援引巴拿馬運河管理局（ACP）的規定，無論是政府還是管理局本身都不能免除使用跨洋航線所繳納的通行費、費用或稅款，同時也是憲法規定的條款。

穆里諾也指出，他已經向美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）解釋過，根據憲法和法律，總統不可能設定、提高或取消運河通行費。穆里諾措詞強硬表示，巴拿馬政府了解美國的內部動態，但不會屈服於壓力或不尊重民主規則的決定。

原先傳出美國總統川普將在當地時間7日下午，與穆里諾通電話討論巴拿馬運河議題，不過迄今尚未確認。

巴拿馬是美國國務卿盧比歐中美洲訪問行程第一站，穆里諾2日與盧比歐晤談後，宣布退出中國的「一帶一路」計畫。同時為了消除川普指控中國政府影響巴拿馬運河，也考慮讓美國和巴拿馬運河管理單位直接對話。

巴拿馬政府審計部門也正在調查中國企業旗下「巴拿馬港口公司」（PPC）的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal），其中特許經營25年的合約是否涉及官商勾結以及損害國家利益，預計月底前公布調查結果。