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川普特使：下周慕尼黑安全會議 將提完整俄烏和平計畫
美國總統川普的俄烏問題特使凱洛格證實，將出席十四至十六日召開的慕尼黑安全會議（MSC），會闡述川普終結俄烏戰爭的目標及和平計畫。
彭博資訊和自由歐洲電台報導，凱洛格期待在MSC發表談話並商討川普想結束的代價高昂、血腥的俄烏戰爭。凱洛格四日在社群媒體Ｘ寫道，屆時將與「準備好與我方合作的美國盟友」會談。
凱洛格上周說，川普已有一套能在幾個月內結束這場戰爭的完整方案。該方案旨在實現川普盟友們「以實力謀和平」的主張，例如「凍結衝突」，使交戰雙方維持目前在烏克蘭境內的實際控制線，不再從事軍事行動；提供基輔安全保證，以確保俄國難以再入侵烏克蘭。
克里姆林宮五日宣布，為推動解決俄烏戰爭，將增加與美方的接觸。知情人士指稱，凱洛格可望在二月稍晚首度出訪烏克蘭與歐盟國家，並預定和烏克蘭總統澤倫斯基會談。
澤倫斯基辦公室婉拒對前述報導置評；白宮國安會發言人則重申凱洛格會持續接觸美國盟友，以實現川普去年美國總統選戰前後對結束俄烏戰爭的承諾。
凱洛格日前對路透說，美國除了施壓莫斯科，也考慮施壓基輔，若想談判出這場戰爭的解決之道，那俄烏皆必須有所讓步。
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