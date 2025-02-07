美欲「接管加薩」 聯合國急反對

美國總統川普四日與以色列總理內唐亞胡會談後提議由美方長期接管加薩走廊，引起國際間震撼。聯合國秘書長古特瑞斯五日提醒勿對巴勒斯坦人進行種族清洗，並重申以「兩國方案」解決以巴衝突。

古特瑞斯在聯合國巴勒斯坦人民行使不可剝奪權利委員會（CEIRPP）演說時指出，在尋找解決方案的過程中，不該使問題變得更糟糕；重要的是必須避免發生任何形式的種族清洗；巴人不可剝奪的權利，最根本的就是，擁有生而為人在自己土地上生活的權利。

古特瑞斯 重申「兩國方案」

古特瑞斯強調，聯合國須重申兩國方案。聯合國發言人杜雅里克對媒體說，古特瑞斯雖未直接置評川普的前述主張，但重申兩國方案可視為古特瑞斯對此的回應。杜雅里克還說，任何強制居民遷移的行為均等同於種族清洗。

川普在「川內會」後宣布美國將接管加薩，並呼籲二百多萬名巴人遷出。對此，除了以色列，多數國家表達反對，共和黨內也意見不一。

白宮改口 「只是暫時搬遷」

白宮五日隨即改口，發言人李維特在記者會聲稱川普並未承諾派美軍開赴加薩，但仍未排除此一可能性。李維特還說，川普被告知美國有必要參與重建加薩的工作，以確保中東穩定，但這不代表美國要派地面部隊。

李維特指稱，川普希望加薩巴人暫時搬遷，以對當地進行重建。至於美國是否會派兵強制驅離巴人，李維特只說川普及其團隊正和美國的中東盟友商討下一步計畫。

國際反彈 約旦嗆對以宣戰

以色列朝野樂見川普前述構想，但控制加薩的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯斥為荒謬，是在加薩製造混亂和緊張的配方；巴勒斯坦自治政府主席兼巴勒斯坦另一派系法塔領袖阿巴斯也強烈反對，批評川普的主張嚴重違反國際法。

不只沙烏地阿拉伯、埃及與伊朗等中東國家反對，英國、法國、澳洲、愛爾蘭、紐西蘭、德國、俄羅斯、西班牙及印尼等友邦也有異議。約旦五日更表明，約旦不惜因此向以色列宣戰。

川普六日則在自家社群媒體「真實社群」發文堅持其主張。他寫道，在以巴戰鬥結束後，以色列會將加薩交給美國。美國會與全球的優秀開發團隊合作，慢工出細活並謹慎地開始打造此一將成為世上最偉大又最壯觀的開發項目之一。無需派遣任何美軍！該地區就會保持穩定！

川普暴衝 魯比歐看電視知

美國有線電視新聞網（CNN）五日則引述知情人士報導，接管加薩的點子顯然是川普自己想出來的，不僅他的內閣成員、幕僚與聯邦眾議院軍委會共和黨議員事前不知情，連出訪中的魯比歐也是看電視才知道。