美日今峰會 將提台海穩定

日本首相石破茂和美國總統川普將於台北時間今天晚上在華府舉行兩人首次會談，日媒報導，兩人將以經濟、安全保障和應對中國為三大支柱發表共同聲明，當中還將提及台海和平穩定的重要性。

日本經濟新聞指出，美日雙方正在協調在共同聲明中寫入「構築日美關係的黃金時代」，並將強調為實現「自由開放的印度太平洋」，把同盟提升至「新高度」。石破茂與川普將在會談後舉行共同記者會，說明具體共識。

在經濟領域，聲明將提到基於自由公正的經濟規則的貿易體制重要性，也將納入能源和尖端技術領域的合作方針。安全領域方面，考慮到嚴峻的東亞局勢，將進一步提高美日同盟的威懾力和應對能力，將呼籲強化借助包括美國核武在內的戰鬥力保護日本的「擴張威懾」，凸顯美國關注東亞局勢穩定的姿態。

此外，聲明將提出加強日本自衛隊與美軍採取快速反應體制的指揮管制合作，推進防衛裝備的技術合作。石破茂也計畫在會談中表明，今後繼續擴大從美國購買防衛裝備的意向。

中國議題方面，美日元首將表態反對大陸的海上活動，除了重申「日美安保條約」第五條適用於釣魚台諸島之外，共同聲明還將提及台海和平穩定的重要性。