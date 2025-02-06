調查：德國近九成選民認為外國勢力會影響大選

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德國IT行業聯合會Bitkom最新公布的一項調查結果顯示，德國88%的選民都認為，外國勢力試圖通過社交媒體影響即將舉行的聯邦大選。

其中45%的受訪者認為，俄羅斯是企圖操縱影響德國大選的先鋒，緊隨其後的是美國（42%），遠遠領先於中國（26%）和東歐（8%）。

47%的受訪者認為，「深度偽造」（看似真實但實際上是偽造的視頻、照片或音頻）對此次選舉構成威脅。75%的受訪者認為，德國的民主社會並未做好應對虛假信息戰的準備。

對於大約三分之二（69%）的受訪者來說，互聯網是了解選舉（2月23日德國聯邦議院將舉行新一屆選舉）的重要信息來源，但與朋友和家人的交流和溝通更為重要（82%）。電視仍然發揮著重要作用（76%），尤其是對於75歲以上的老年人。

僅有1%的受訪者表示通過短視頻平台TikTok了解聯邦選舉的信息。相比之下，Facebook（56%）、X（35%）和Whatsapp（32%）等社交媒體的使用頻率明顯更高。

(德新社、天主教通訊社)

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