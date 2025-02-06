中國前「戰狼」外交官 升任歐洲事務特別代表

中國外交部發言人周四（2月6日）在例行記者會上證實，中國政府已經任命盧沙野大使接替吳紅波大使，擔任中國政府歐洲事務特別代表，協助協調處理涉歐事務。

中國外交部發言人郭嘉昆表示，盧沙野特別代表是資深外交官，熟悉歐洲情況。「相信他會積極履職，根據中國政府的指示和需要，協助同歐方開展溝通協調，促進對話合作，為中歐關係穩定健康發展作出應有的貢獻。」

路透社指出，盧沙野的這一最新任命正值中歐關係處於轉折點之際。隨著跨大西洋關係日益緊張，以歐盟委員會主席馮德萊恩為代表的對中國持強硬態度的歐洲領導人，已經顯示出重新審視北京與布魯塞爾關係的跡象。

本周，馮德萊恩在布魯塞爾表示，歐盟與中國仍有進行建設性合作的空間，以尋找符合雙方共同利益的解決方案。她說：「我認為我們可以達成一些協議，不僅能夠解決現有問題，甚至可能拓展我們的貿易和投資關係。」

多次發表極具爭議的言論

然而，去年年底卸任的中國駐法大使盧沙野由於過去幾年頻頻公開發表極具爭議的言論，此番獲得新的任命令外界大感吃驚。

2021年，盧沙野去信法國參議院友台灣小組主席里夏爾（Alain Richard），要求其取消訪問台灣的行程。之後法國戰略研究基金會學者邦達茲（Antoine Bondaz）在推特中批評盧沙野干預法國民主制度，不可接受。中國駐法使館隨即發推稱邦達茲是「小流氓」，引發法國輿論嘩然。法國媒體紛紛批評稱中國外交「畫風粗野」，是「戰狼外交」。

2022年，盧沙野在接受法國媒體採訪時曾說，「統一後，我們要進行一次再教育。我相信到那時，台灣人會再次支持統一」。

2024年，盧沙野另一次受採訪時稱「前蘇聯國家不具獨立國家的主權地位」。此後，近80名歐洲議員在法國《世界報》共同發表公開信，呼籲法國外交部長科羅那（Catherine Colonna）應對盧沙野「無恥的攻擊」採取行動，並要求盡快驅逐盧沙野。

(綜合報導)

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