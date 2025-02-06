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戰火未平…俄羅斯國防部稱擊退烏軍新攻勢 烏國損失多輛戰車

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯國防部6日發布照片，一輛俄軍「颶風」式自走多管火箭砲在庫斯克州邊境地區朝烏軍陣地開火。圖／美聯社
俄羅斯國防部6日發布照片，一輛俄軍「颶風」式自走多管火箭砲在庫斯克州邊境地區朝烏軍陣地開火。圖／美聯社

烏克蘭媒體6日引述俄羅斯媒體的說法報導，烏克蘭武裝部隊已在俄羅斯庫斯克州發動新攻勢。俄羅斯官方戰報則宣稱，烏軍凌晨反攻遭擊退。

根據基輔獨立報轉述，俄方軍事部落客指出，烏軍襲擊庫斯克州蘇賈（Sudzha）鎮東南方，朝法納謝耶夫卡（Fanaseevka）與烏拉諾克（Ulanok）定居點推進。俄羅斯國防部宣稱，烏軍為了此次攻勢，部署多個機械化營參與攻擊。庫斯克州的州長欣什坦（Alexander Khinshtein）表示，一條天然氣管線由於戰鬥而受損。

根據俄羅斯衛星通訊社轉述的最新官方戰報，俄國「北部」集團軍發現試圖在庫斯克州發動反攻的敵方部隊，進行火力打擊，烏軍攻擊已被擊退，切爾卡斯卡亞．科諾佩爾卡（Cherkasskaya Konopelka）和烏拉諾克仍處在俄軍控制之下，並指烏軍戰損包括6輛戰車、3輛步兵戰車和14輛裝甲車。

烏克蘭官員尚未就俄方報告的攻勢發表評論。

圖／擷自Telegram
圖／擷自Telegram

基輔獨立報指出，此一可能的作戰是在烏克蘭總統澤倫斯基5日受訪後進行。澤倫斯基表示，烏克蘭在庫斯克州的存在可能在未來結束戰爭的談判發揮「重要作用」。

俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

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