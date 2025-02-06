「不尋求核武」川普恢復最大施壓政策 伊朗總統：查證此事輕而易舉

美國總統川普日前對伊朗提出恢復「最大程度施壓」政策的嚴正警告後，伊朗總統裴澤斯基安今天表示，德黑蘭並未尋求發展核武。

法新社報導，裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在首都德黑蘭會見外國外交官時說道：「我們不尋求核武。」他並表示，「查證此事輕而易舉」。

川普4日宣布對遭控試圖發展核武能力的伊朗恢復「最大程度施壓」政策後，昨天又呼籲與伊朗達成「經過驗證的核和平協議」，並表示伊朗「不可以擁有核武」。

伊朗對華府恢復這項政策的作法予以痛批，表示此舉將會再度以「失敗」告終。

2021年初卸任前，川普在第一個任期內讓美國退出具里程碑意義的「伊朗核子協議」。這項名為「聯合全面行動方案」（JCPOA）的核協議對伊朗核計畫施加限制，以換取對伊朗解除部分制裁。

伊朗在美國退出的1年期間仍遵守核協議，但後來開始撤回承諾。

裴澤斯基安今天在電視轉播的會議中，提到伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）頒布禁止核武的伊斯蘭教敕令。他強調，伊朗並未追求發展這類武器，因為「屠殺無辜百姓是伊朗伊斯蘭共和國宗教教條不能接受的」。