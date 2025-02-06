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法國會通過2025年預算案 現任政府「219比107」挺過不信任投票

中央社／ 巴黎6日綜合外電報導
法國國會今天終於通過2025年度預算案。現任政府也挺過國會的不信任投票，暫獲喘息空間。圖／路透社
法國國會今天終於通過2025年度預算案。現任政府也挺過國會的不信任投票，暫獲喘息空間。圖／路透社

法國2025年預算案之前在國會卡關，不但引發數月的政壇動盪，也造成前政府垮台。法國國會今天終於通過2025年度預算案。現任政府也挺過國會的不信任投票，暫獲喘息空間。

法新社報導，由右派和中間偏右派掌控的上議院今天以219票對107票通過2025年預算案。法國總理白胡（Francois Bayrou）本週稍早因強行推動預算案在下議院以未經投票方式過關，而面臨隨之而來的2次不信任投票。

預算案在國會卡關導致前總理巴尼耶（Michel Barnier）政府去年垮台。而被法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）找來終結連月來政治危機的中間派老將白胡，目前為止挺過了不信任投票，逃過垮台的命運。

法國財政部長隆巴德（Eric Lombard）在上議院讚揚預算案過關，他形容此預算案為「財政復甦」計畫，目標在2025年將財政赤字降至占國內生產毛額（GDP）5.4%。

隆巴德指出，此預算案將透過撙節300億歐元與依照個人負擔能力調整增稅200億歐元的空前努力，來達到這個目標。

反對黨極右派國民聯盟（RN）和社會黨（PS）雖不支持預算案，但也沒有支持極左派不屈法國（LFI）昨天提出的不信任投票，白胡政府因而逃過一劫。

分析家指出，白胡雖暫獲喘息空間，但他的總理職務仍不穩固，仍可能因今年稍後更多國民聯盟和社會黨支持的不信任投票而不保。

法國 社會黨 馬克宏

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