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盼擺脫俄影響…波羅的海3國下險棋 將切斷電網轉連歐盟

中央社／ 維爾紐斯6日綜合外電報導
立陶宛總統瑙塞達。圖／美聯社
立陶宛總統瑙塞達。圖／美聯社

脫離蘇聯獨立已近35年的波羅的海3國愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛本週末將把連接鄰國俄羅斯白俄羅斯的電網斷線，並改為連接至歐洲聯盟（EU）的電網。

美聯社報導，脫離俄羅斯電網之舉極具象徵性意義，也是地緣政治上的一步險棋。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）近3年前下令出兵入侵烏克蘭並嚴重傷害俄歐關係後，波海3國加速推動切斷電網工作。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）近日受訪時告訴美聯社，此舉將「實質性地切斷我們與俄羅斯和白俄羅斯能源系統僅存的連結。」

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）等重要人物預期將出席9日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）巿中心舉行的儀式。現場有1座特別打造、9公尺高的時鐘正在倒數讀秒，標誌波海3國與俄羅斯的電力關係正式走入歷史。

自1990年脫離蘇聯獨立以來，波海3國與俄羅斯關係相敬如「冰」，而且都已加入北大西洋公約組織（NATO）。2022年莫斯科全面侵略基輔以來，他們與俄國的關係又進一步惡化。

隨著連接歐盟的新電網應運而生，波海3國連接俄羅斯和白俄羅斯的16條輸電線近年已陸續拆除，其中包括波羅的海海底電纜。

現仍連接俄羅斯、白俄羅斯和俄國飛地加里寧格勒（Kaliningrad）的所有電線都將於8日斷聯。接下來，「波羅的海電力系統」（Baltic Power System）將以「孤島模式」獨立運作24小時，並於隔天與歐洲大陸電網和北歐電網連線。

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