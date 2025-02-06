盼擺脫俄影響…波羅的海3國下險棋 將切斷電網轉連歐盟
脫離蘇聯獨立已近35年的波羅的海3國愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛本週末將把連接鄰國俄羅斯和白俄羅斯的電網斷線，並改為連接至歐洲聯盟（EU）的電網。
美聯社報導，脫離俄羅斯電網之舉極具象徵性意義，也是地緣政治上的一步險棋。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）近3年前下令出兵入侵烏克蘭並嚴重傷害俄歐關係後，波海3國加速推動切斷電網工作。
立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）近日受訪時告訴美聯社，此舉將「實質性地切斷我們與俄羅斯和白俄羅斯能源系統僅存的連結。」
歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）等重要人物預期將出席9日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）巿中心舉行的儀式。現場有1座特別打造、9公尺高的時鐘正在倒數讀秒，標誌波海3國與俄羅斯的電力關係正式走入歷史。
自1990年脫離蘇聯獨立以來，波海3國與俄羅斯關係相敬如「冰」，而且都已加入北大西洋公約組織（NATO）。2022年莫斯科全面侵略基輔以來，他們與俄國的關係又進一步惡化。
隨著連接歐盟的新電網應運而生，波海3國連接俄羅斯和白俄羅斯的16條輸電線近年已陸續拆除，其中包括波羅的海海底電纜。
現仍連接俄羅斯、白俄羅斯和俄國飛地加里寧格勒（Kaliningrad）的所有電線都將於8日斷聯。接下來，「波羅的海電力系統」（Baltic Power System）將以「孤島模式」獨立運作24小時，並於隔天與歐洲大陸電網和北歐電網連線。
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