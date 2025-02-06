追隨美國腳步 以色列宣布退出聯合國人權理事會

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）今天表示，已通知聯合國人權理事會（UNHRC），以色列將跟隨美國腳步退出。

路透社報導，薩爾在社群媒體平台X上發布致聯合國人權理事會勞勃（Jürg Lauber）的一封信，信中寫道：「有鑑於人權理事會自2006年成立以來，對以色列持續不斷的制度性偏見，我們做出了這項決定。」

I informed the UNHRC that Israel will no longer participate in it. The "human rights" council has consistently enabled countries that abuse human rights to evade scrutiny, while obsessively pursuing Israel, the only democracy in the Middle East. Joining @POTUS President Trump's… pic.twitter.com/wMYHte2dv0 — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) 2025年2月6日

美國總統川普（Donald Trump）4日簽署行政命令，使華府退出聯合國人權理事會在內數個聯合國機構，並且將進一步審視美國對這個跨國機構的資助情況。

法新社報導，根據這項行政命令，美國退出聯合國人權理事會和聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA），並且將審視美國在聯合國教科文組織（UNESCO）的參與情況。