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追隨美國腳步 以色列宣布退出聯合國人權理事會

中央社／ 耶路撒冷6日綜合外電報導
以色列外交部長薩爾。圖／法新社
以色列外交部長薩爾。圖／法新社

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）今天表示，已通知聯合國人權理事會（UNHRC），以色列將跟隨美國腳步退出。

路透社報導，薩爾在社群媒體平台X上發布致聯合國人權理事會勞勃（Jürg Lauber）的一封信，信中寫道：「有鑑於人權理事會自2006年成立以來，對以色列持續不斷的制度性偏見，我們做出了這項決定。」

美國總統川普（Donald Trump）4日簽署行政命令，使華府退出聯合國人權理事會在內數個聯合國機構，並且將進一步審視美國對這個跨國機構的資助情況。

法新社報導，根據這項行政命令，美國退出聯合國人權理事會和聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA），並且將審視美國在聯合國教科文組織（UNESCO）的參與情況。

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