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助守領空抵禦俄羅斯 法國防長：首批幻象2000戰機交付烏克蘭

中央社／ 巴黎6日綜合外電報導
幻象2000-5戰機。資料照片。圖／路透
幻象2000-5戰機。資料照片。圖／路透

法國國防部長勒克努表示，法國今天已向烏克蘭交付首批幻象2000-5（Mirage 2000-5）戰鬥機，以協助基輔當局保衛領空、抵禦俄羅斯攻擊。

法新社報導，勒克努（Sebastien Lecornu）在社群平台X寫道「首批戰鬥機今天已抵達烏克蘭」，但未說明交付數量。他還說，烏克蘭飛行員近來已在法國受訓數月，「他們現將參與保衛烏克蘭的領空」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）去年6月宣布，作為與基輔軍事合作的一部分，法國將提供烏克蘭幻象2000-5戰鬥機，並協助訓練烏克蘭飛行員。

根據法國國會下議院國民議會（National Assembly）公布的預算報告，在法國空軍擁有的26架幻象2000-5戰鬥機中，有6架是要交給烏克蘭。

基於安全考量，法國國防部既未否認也沒有證實這個數量。

烏克蘭飛行員和技師已在法國東部接受使用戰鬥機的訓練。這些戰機經過改裝，改裝內容包括應對俄羅斯干擾的能力。

俄羅斯 國防部 法國 烏克蘭

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