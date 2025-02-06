遭控戒嚴時下令「快將人拖出來」 尹錫悅反控偽證：用詞有出入

韓國陸軍特戰司令官郭種根今天出席總統尹錫悅彈劾案開庭時，作證稱尹錫悅在戒嚴當時指示從國會拖出議員。尹錫悅方對證詞提出質疑，反控郭種根等人作偽證。

郭種根今天作為證人出席尹錫悅彈劾案第6次開庭，被問及「尹總統當時指示（從國會）帶出來的對象是否為國會議員」時，回答「完全正確」。

郭種根先前接受檢方調查時供稱，去年12月4日凌晨零時30分左右，尹錫悅直接透過防竊聽電話向他表示：「目前國會內人數好像還未達表決門檻，趕快進去議場將人帶出來。」他今天在庭上再次確認以上證詞。

郭種根說明，當時陸軍特殊部隊司令部所屬第707特殊任務團團員都在國會本館正門前，形成對峙狀態，尚未進入國會。因此，他理所當然認為，尹錫悅在電話中要求拖出來的對象是國會議員。

尹錫悅方主張去年12月3日深夜宣布緊急戒嚴後，從未指示軍隊從議場內帶出國會議員，阻礙解除戒嚴的表決進行，並聲稱當時要求「帶出來」的對象是部隊人員，而非國會議員。

對於指示究竟是誰下的，郭種根表示現場狀況很混亂，「結論就是，我要求不要進去國會議事堂抓議員」。

尹錫悅的辯護律師針對郭種根就與尹錫悅通話次數的證詞反覆部分提出質疑，並指郭種根的自白書與先前在國會陳述內容用詞有出入，主張將人「拖出來」的指示根本就不是事實。

但郭種根反駁，他之所以在自白書中使用「開門進去、將人帶出來」的用詞，是因為在他33年的從軍生涯中，無法接受總統的用詞，才在自白書中稍微美化。

尹錫悅在郭種根做出證詞後發言，指控韓國國家情報院前第一次長洪壯源及郭種根為彈劾他而帶頭作偽證，再次否認在戒嚴時下令抓捕國會議員。

尹錫悅主張，他當時打給郭種根是為了確認現場狀況及安全問題，沒有做出任何指示。

尹錫悅表示，若他真的指示將國會議員從議場中抓出來，至少也會在表決結束前再確認一兩次狀況。他要求庭上仔細考慮證人所述通話內容的真實性。