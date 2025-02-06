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只夠買午餐？印尼新首都基礎建設預算全遭凍結 開發進度恐延後

中央社／ 雅加達6日專電
印尼總統普拉伯沃。圖／路透
印尼總統普拉伯沃。圖／路透

印尼公共工程部部長多迪（Dody Hanggodo）今天表示，新首都努山塔拉的基礎建設預算全遭凍結，目前要求預算未取得任何進度。媒體指出，新首都的開發進度可能因此延後。

多迪今天受訪時表示，目前未取得任何有關建設新首都努山塔拉（Nusantara）的預算，他說：「基礎建設預算全遭凍結」並開玩笑說，目前預算取得進度「只夠買部長的午餐」。

多迪去年底曾指出，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）的目標是從2028年8月17日開始在新首都辦公，最慢則是2029年8月17日前搬至新首都，與行政、立法和司法部門的公務員一起工作。

普拉伯沃尚未簽署正式遷都的總統令，目前雅加達仍是印尼首都。如今開發新首都的預算全遭凍結，遷都時程是否能按照計劃進行引發關注。

羅盤報（Kompas）報導，因預算遭凍結，新首都的開發進度將延後。不過，基礎建設及區域發展統籌部長阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）則承諾，新首都的開發計畫會持續進行。

普拉伯沃多次呼籲中央和地方政府謹慎花費國家預算，並表示，因應地緣政治緊張局勢加劇所帶來經濟挑戰，需提升政府財務效能，並在各領域節省國家預算，如減少舉辦儀式和研討會等活動。

公共工程 印尼 普拉伯沃 雅加達

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