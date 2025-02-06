濟州航空空難釀179死 南韓各機場加強預防鳥擊將安裝探鳥設備

濟州航空去年底發生179人罹難的韓國歷來最嚴重空難，初步調查報告提及失事班機機師曾因鳥擊而呼救。韓國當局今天表示，將下令境內所有機場安裝熱成像攝影機和鳥類探測雷達。

法新社報導，這起空難發生後，當局對全國機場展開特別安全檢查，上述新計畫是其中一環，同時將就特別易吸引鳥類的設施展開全面性調查。

國土交通部指出：「所有機場將裝設至少一部熱成像攝影機。」聲明表示，目標明年起開始推動相關計畫，同時也將部署移動式聲波驅鳥器，主要用以因應「中大型鳥類」。

國土交通部並表示：「所有機場將安裝鳥類探測雷達，以提升早期發現遠距飛鳥的能力，同時改善飛行器的反應能力。」

鳥類探測雷達將偵測飛鳥的體型大小與移動路徑，這些資訊將會傳送給航管人員，進而向機師傳達。

國土交通部同時表示，將就遷移易吸引飛鳥的設施「建立法律基礎」，例如廚餘處理廠與果園，讓這些設施遠離機場，並且針對新建設施訂定管制距離。

韓國當局於1月25日公布濟州航空空難初步調查報告指出，雖然機師通報遭鳥擊的確切時間仍待查證，不過這架失事客機「執行重飛期間，曾因鳥擊而發出3次Mayday緊急求救訊號」、「檢查兩具發動機後，發現均附著羽毛和鳥血」。