俄烏激戰庫斯克州半年 烏克蘭盼交換戰俘：已俘虜909名俄軍
烏克蘭今天表示，烏軍過去6個月在俄羅斯西部庫斯克州（Kursk）與俄軍交戰中，已俘虜909名俄國軍人。
法新社報導，基輔當局表示，烏軍去年8月在接壤烏克蘭邊境的俄國庫斯克州展開艱難的作戰，關鍵目標是擴充俄軍俘虜人數，以換回烏克蘭戰俘。
烏克蘭軍方發表聲明說：「烏軍在作戰中俘虜了909名俄國軍人，俄軍俘虜大幅增加，可以用來交換戰俘。」
聲明指出：「如此一來，數以百計為保衛家園而被俘、長期關在俄國監獄的烏克蘭軍人，可能就可以回家了。」
俄烏戰爭持續至今將近3年，基輔與莫斯科持續就交換戰俘進行合作；烏克蘭將換回被俘官兵視為第一要務。
烏克蘭軍方去年表示，烏軍在庫斯克州的作戰中俘虜逾700名俄國軍人。
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