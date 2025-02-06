快訊

全台凍番薯！寒流來襲「溫度急下降」最冷時刻曝 最低溫下探5度

學不乖？竹縣遠東紡織廠爆黑歷史10年6死 勞檢遭罰43次累計罰鍰881萬

Zenfone 12 Ultra支援eSIM變旅拍神器！AI功能滿滿台味一次看 LINE也能用AI通話即時口譯

俄烏激戰庫斯克州半年 烏克蘭盼交換戰俘：已俘虜909名俄軍

中央社／ 基輔6日綜合外電報導
俄羅斯庫斯克地區的蘇賈鎮去年8月1名烏軍軍人在街上巡邏。圖／路透
俄羅斯庫斯克地區的蘇賈鎮去年8月1名烏軍軍人在街上巡邏。圖／路透

烏克蘭今天表示，烏軍過去6個月在俄羅斯西部庫斯克州（Kursk）與俄軍交戰中，已俘虜909名俄國軍人

法新社報導，基輔當局表示，烏軍去年8月在接壤烏克蘭邊境的俄國庫斯克州展開艱難的作戰，關鍵目標是擴充俄軍俘虜人數，以換回烏克蘭戰俘。

烏克蘭軍方發表聲明說：「烏軍在作戰中俘虜了909名俄國軍人，俄軍俘虜大幅增加，可以用來交換戰俘。」

聲明指出：「如此一來，數以百計為保衛家園而被俘、長期關在俄國監獄的烏克蘭軍人，可能就可以回家了。」

俄烏戰爭持續至今將近3年，基輔與莫斯科持續就交換戰俘進行合作；烏克蘭將換回被俘官兵視為第一要務。

烏克蘭軍方去年表示，烏軍在庫斯克州的作戰中俘虜逾700名俄國軍人。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 軍人

延伸閱讀

北韓軍損失慘重！多名幹部陣亡 傳將加派2.5萬士兵增援俄羅斯

撤軍了？ 烏軍：烏俄戰爭前線 已約3周不見北韓部隊蹤影

暴風軍團淪炮灰！BBC：北韓部隊援俄3個月已1000人戰死

澤倫斯基籲川普保烏平安！烏克蘭無預警反攻 在俄庫斯克多方向推進

相關新聞

俄烏激戰庫斯克州半年 烏克蘭盼交換戰俘：已俘虜909名俄軍

烏克蘭今天表示，烏軍過去6個月在俄羅斯西部庫斯克州（Kursk）與俄軍交戰中，已俘虜909名俄國軍人

以色列防長樂見「川普計劃」 允加薩居民自願遷居他國

以色列國防部長卡茲今天說，他已下令軍方制定計畫，允許巴勒斯坦人離開加薩走廊（Gaza Strip）。美國總統川普近日拋出...

美菲防長首通話談南海 重申協防關係「鋼鐵般堅定」

美國國防部長赫格塞斯與菲律賓國防部長鐵歐多洛通話，重申美菲協防關係「鋼鐵般堅定」。

若無重大變革 德國2030氣候目標恐跳票…政府顧問揭主要問題

德國政府的氣候顧問「氣候變遷專家委員會」在今天公布的研究報告表示，若不進行重大政策變革，德國可能無法達成2030年氣候目...

德國之聲專訪／「絕不與選項黨合作」 德總理候選人曝原因：無須質疑

目前民調最有望成為下任德國總理的聯盟黨候選人梅爾茨本周接受德國之聲採訪。在問及美國總統川普宣布徵收關稅帶來的動盪時，梅爾茨警告不能進入貿易戰。而上周，梅爾茨在聯邦議會冒著借助選項黨支持的風險推動一項議案，引起政界與社會的抗議之聲。他在採訪中重申不可能與選項黨合作。

大馬彭亨州直升機墜毀1死1獲救 警消調查事故原因

馬來西亞彭亨州今天發生直升機墜落意外，直升機墜毀後起火，一名印尼籍工程師死亡，另一名同樣是印尼籍的機師獲救。警消人員調查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。