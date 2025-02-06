以色列防長樂見「川普計劃」 允加薩居民自願遷居他國

以色列國防部長卡茲今天說，他已下令軍方制定計畫，允許巴勒斯坦人離開加薩走廊（Gaza Strip）。美國總統川普近日拋出「美方接管加薩走廊」的主張，引起許多國家批評。

法新社報導，卡茲（Israel Katz）透過聲明指出：「我已指示以色列國防軍（IDF）準備一項計畫，讓加薩居民能自願離開。」

卡茲進一步說明，他已經指示軍方做好準備，「將允許任何希望離開的加薩居民遷居，前往任何願意接納他們的國家」。

他還表示：「這項計畫將包括透過陸路邊界關卡離境的選項，以及從海路和航空離境的特殊安排。」

卡茲宣布這項規畫之前，川普（Donald Trump）提出了「接管加薩走廊」的計畫，引發世界多國領袖批評，也使川普政府努力收回或澄清相關言論。

卡茲提到，他樂見「川普的大膽計畫」，認為該計畫「可以讓加薩的大部分人口遷移到世界各地」。

他更說道，這項計畫可幫助有意離開的加薩居民「以最適宜方式融入接收國社會，並促進重建計畫進展，以建立非軍事化、沒有威脅的加薩」。