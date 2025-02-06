美菲防長首通話談南海 重申協防關係「鋼鐵般堅定」

美國國防部長赫格塞斯與菲律賓國防部長鐵歐多洛通話，重申美菲協防關係「鋼鐵般堅定」。

美國國防部5日發布新聞稿稱，赫格塞斯（Pete Hegseth）與菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）通話，討論美菲聯盟框架下的防衛合作事宜。

兩人討論在南海重建威懾力的重要性，包括美菲兩國與盟友和夥伴之間的相關合作，以及如何加強菲律賓武裝部隊（AFP）的能力。

赫格塞斯重申美國對美菲「共同防禦條約」（MDT）的「鋼鐵般堅定」（ironclad）承諾，以及這道條約對維護印太地區安全與繁榮的重要性。

這是赫格塞斯上任後，首次與鐵歐多洛通話。

菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）今天下午也發布新聞稿稱，兩人在通話中討論印太區域的重要安全發展，以及如何強化兩國現有雙邊及多邊關係。

安多隆表示，鐵歐多洛向赫格塞斯就任美國防長表示祝賀，並表達菲律賓與美國共推優先防衛項目的意願。

鐵歐多洛重申兩國深化防衛合作以遏阻南海發生恫嚇行為的重要性，並維護以法治為基礎的國際秩序。

雖然雙方未提及任何國家，但菲律賓與中國在南海持續對抗，菲方指控中國海警船多次向菲律賓公務船進行衝撞、噴射強力水柱、發射雷射光以及使用聲波武器。

美國總統川普（Donald Trump）上任後宣布的新措施，包括暫時凍結援外支出90天，令觀察人士擔憂美國先前對菲防衛承諾是否會跳票。

另一方面，菲律賓軍方公共事務辦公室主任崔尼代（Xerxes Trinidad）今天表示，菲律賓武裝部隊於1月28日在檀香山與日本自衛隊和美國印太司令部（USINDOPACOM）舉行了第5屆三邊聯合參謀對話（TJST），並與澳洲國防軍（ADF）舉行第2屆多邊參謀對話（MST）。

崔尼代說，這兩場對話聚焦於透過資訊分享、人道援助暨災難防救訓練以及海事安全能力培訓，加強區域安全合作；就菲澳多邊參謀對話而言，雙方計畫未來邀請更多理念相近國家參與。