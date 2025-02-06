大馬彭亨州直升機墜毀1死1獲救 警消調查事故原因

目前民調最有望成為下任德國總理的聯盟黨候選人梅爾茨本周接受德國之聲採訪。在問及美國總統川普宣布徵收關稅帶來的動盪時，梅爾茨警告不能進入貿易戰。而上周，梅爾茨在聯邦議會冒著借助選項黨支持的風險推動一項議案，引起政界與社會的抗議之聲。他在採訪中重申不可能與選項黨合作。

2025-02-06 15:17