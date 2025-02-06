大馬彭亨州直升機墜毀1死1獲救 警消調查事故原因
馬來西亞彭亨州今天發生直升機墜落意外，直升機墜毀後起火，一名印尼籍工程師死亡，另一名同樣是印尼籍的機師獲救。警消人員調查事故原因。
新海峽時報（New Straits Times）等馬來西亞媒體報導，一架直升機今天上午在彭亨州（Pahang）文冬（Bentong）地區降落時發生意外，並起火燃燒，直升機駕駛獲救。
彭亨州消防與救援局證實，印尼籍的直升機工程師不幸被扇葉擊中死亡。警消人員已撲滅火勢。
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