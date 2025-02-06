菲律賓副總統彈劾案 參議院將於6月審理

菲律賓眾議院昨天通過彈劾副總統薩拉．杜特蒂，將彈劾案送進參議院。但參議院議長艾斯古德羅今天表示，將於6月新會期開始後，才能審理彈劾案。

艾斯古德羅（Francis Escudero）今天在一場記者會上說，昨天是本屆國會會期的最後一天，眾議院在即將休會之際送上彈劾狀，參議院來不及處理。

菲律賓眾議院秘書長費拉斯柯（Reginald Velasco）昨天下午近5時，把針對薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）的第4份彈劾狀，呈交參議院秘書處；這份彈劾狀直接獲得眾議院1/3以上的議員背書，因此可以直送參議院。

薩拉．杜特蒂早在數月前即已遭3個民間團體分別提案彈劾，罪名包括違憲、貪污、背叛公共信任、對總統發出刺殺威脅等。

艾斯古德羅說，在接收彈劾狀之後，參議院仍有許多前期事務需要處理，包括逐一比對眾議院呈遞的附件、查核眾議員簽名是否屬實、更新彈劾程序的相關條規等。

艾斯古德羅說明，彈劾庭必須在會期當中啟動，才能在休會期間繼續開庭，因為參議員必須在會期上宣誓，才能成為彈劾案法官。

他補充，如今參議院休會，就必須等到6月2日新會期展開之後，才能對彈劾狀採取動作。

參議院轉為彈劾庭之後，參議員將化身法官，若超過2/3參議員同意彈劾，薩拉．杜特蒂將被拔除副總統職位，且終身不得擔任公職。若她被去職，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）將從國會議員當中提名新的副總統人選，由參議院和眾議院批准。

彈劾庭為政治程序，外界普遍認為參議員的政黨傾向將左右彈劾結果。菲律賓將於5月進行期中選舉，參議院的24席次當中將改選12席，加上輿論變化也可能影響參議員的立場，因此彈劾結果尚難預料。

菲律賓總統與副總統分別民選產生，小馬可仕與薩拉．杜特蒂在2022年的總統大選期間本為競選搭檔，但當選後立場分歧漸行漸遠，去年11月正式決裂。

觀察人士認為，彈劾案除了決定這2大家族的政治勢力消長之外，最主要的衝擊在於東南亞地緣政治。

小馬可仕家族被認為親美，杜特蒂家族被認為親中，若薩拉．杜特蒂度過這次難關，有可能於2028年角逐總統大位；如果勝選，現今南海態勢、美軍在區域的部署、中國對菲基建投資情況都可能改變。