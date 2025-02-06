韓陸軍707特殊任務團長：戒嚴當天收到封鎖國會指示

韓國陸軍特殊部隊司令部所屬第707特殊任務團團長金賢泰（音譯）今天出席總統尹錫悅彈劾案開庭，表示戒嚴當時收到封鎖國會指示，並聽到「不能超過150人」。

金賢泰今天上午以證人身分出席尹錫悅彈劾案第6次開庭做以上表示，他說明當時下令要求隊員封鎖國會議事堂及議員會館，但強調「完全沒有進入議場的意思」。

對於尹錫悅方提問「是否為合法出動」，金賢泰表示，「現在認為是這樣。」

金賢泰表示，去年12月4日他在尹錫悅宣布緊急戒嚴後，大約凌晨零時17分接到陸軍特戰司令官郭種根的電話，詢問是否可能使用電擊槍或空包彈，他回覆「有困難、不可能」。

而在部隊打破窗戶進入國會後的第2次通話中，郭種根詢問「不能超過150人，有辦法進去嗎？」金賢泰則回答「不行，不能再進去了。」金賢泰聲稱，他當時不清楚150人是什麼意思，之後才知道是指國會議員的人數。

至於打破窗戶的原因，金賢泰說明，當時他們在大樓外準備封鎖所有國會出入口，但正門聚集了太多人，不知所措之下，他自己做出了破窗進入的判斷，並非受到郭種根指示。他也表示，並未收到要求拉出國會議員的指令。

對於部隊人員與一般市民發生肢體衝突，金賢泰表示「大部分隊員都感到很重的罪惡感，想說『我現在到底在這裡做什麼』、『我為什麼在對抗人民』」，表示隊員都只有防禦，沒有主動攻擊。

他說，當時的衝突共造成24只手錶破損、30人的太陽眼鏡破裂，共有18名隊員受傷，但無論遭受什麼樣的攻擊，「我們都是以『他們應該是害怕才這樣的』的想法撐了下來。」

金賢泰在戒嚴事件發生後的12月9日曾召開記者會，表示707部隊人員都是「被金龍顯前國防部長利用的被害人」，意指若發生任何法律問題，隊員都是被害者，並認為「原因都在時任部長（金龍顯）身上。」

金賢泰在今天作證結束後，被問到現在想法是否不變？他說若戒嚴事件對隊員造成影響，身為指揮官必須負起責任，但若說做錯事的人，「應該是金龍顯。」