法總理白胡政府挺過不信任投票 仍面臨不確定未來

法國總理白胡（Francois Bayrou）今天挺過國會兩次不信任投票，在上任不到兩個月後贏得些許喘息空間，但未來仍充滿不確定性。

法新社報導，去年12月獲總統馬克宏（EmmanuelMacron）任命、肩負結束數月政治動盪任務的白胡，3日援引一項有爭議的憲法條文，未經投票就讓削減成本的預算在國會通過。

白胡告訴國會下議院國民議會（NationalAssembly）：「這份預算是緊急措施。」

但援引憲法第49條第3款時，在野黨得以提出不信任動議，而推翻政府的提議是由共產黨和綠黨支持的極左翼「不屈法國」（France Unbowed）正式提出。

儘管白胡沒有在國民議會中取得多數，但社會黨和極右翼「國民聯盟」（National Rally）都說，不支持極左派提出的兩項不信任動議。

最終，有關預算的動議獲得128票，遠低於推翻政府所需的289票。

第2項針對政府社會安全融資計畫的不信任動議，也僅獲得122票，未獲通過。

財政部長隆巴德（Eric Lombard）在第一項動議未通過後表示：「這對我們的國家和同胞來說是好事，證明他們的政治代表能克服歧異。」

但觀察家表示，今天的投票只為陷入困境的白胡帶來一些安慰。

全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group）表示，「2025年預算在未來幾天內全面頒布時，社會黨和瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）的極右翼對白胡的被動支持就將結束」，政府「在未來幾個月內垮台」的可能性為70%。

「國民聯盟」黨魁巴德拉（Jordan Bardella）在投票前表示：「我們需要避免不確定性，因為我們許多同胞…非常擔心可能出現長期不穩定。」

副黨魁薛努（Sebastien Chenu）則說，「國民聯盟」希望在可能引發新選舉之前都能保持穩定。

社會黨黨魁弗和（Olivier Faure）表示，社會黨決定不支持推翻政府預算案，因為這只會導致法國出現「一位更右翼的總理」。

社會黨的立場對白胡而言是注入一劑強心針，可能標誌著自選戰以來一直存在的社會黨和「不屈法國」等廣泛左翼聯盟的結束。

弗和否認左翼聯盟即將分裂的說法，他今晚表示，這個被稱為「新人民陣線」（New Popular Front）的聯盟「只要有擊敗極右翼的意願，就將繼續存在」。

白胡政府挺過不信任投票會讓馬克宏鬆一口氣，自從他去年解散國會以來就一直面臨辭職的呼聲，但他堅稱自己將留任至2027年任期結束。