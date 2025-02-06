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前中國駐日外交官東京被捕 開中餐廳涉詐領疫情津貼

中央社／ 東京6日專電
圖為之前新冠疫情實施封鎖時，日本東京主要街區行人明顯減少。 路透
圖為之前新冠疫情實施封鎖時，日本東京主要街區行人明顯減少。 路透

日本警視廳公安部5日以詐騙嫌疑逮捕前中國駐日本大使館外交官徐耀華，他經營的中國餐廳涉嫌假裝歇業，詐領日本政府發給業者的COVID-19疫情津貼，金額恐達上億日圓。據知他的餐廳常有中國大使館相關人士出入，警方正在調查背後關係。

產經新聞、日本電視台報導，62歲的徐耀華是餐飲集團「東湖」社長，旗下經營包括六本木中國餐廳「御膳房」等8家店鋪，同時被捕的還有曾任經理的28歲小島敬太。公安部當天也對20多個相關場所進行搜查，努力查明資金流向。

經營約30年的高級中餐廳「御膳房」通常全年無休，5日卻貼出「本日因為機械故障暫停營業」的公告。

日本經濟新聞報導，2020年11月至2022年7月期間，徐耀華涉嫌偽裝餐廳受到疫情影響而歇業，向東京勞動局申請詐領375萬日圓歇業補助金。TBS電視台今天報導，徐耀華還涉嫌讓其他數十名員工也提交了虛假申請，詐騙規模恐達到數億日圓。

徐耀華曾經是中國外交官，1986年至1989年擔任中國大使館3等書記官。根據他在官網介紹，「在中國大使館的任期結束後，我進入了日本商界。」官網還介紹餐廳「時常被首相在內的日本政財界青睞，常來光顧的還包括中國大使館相關人士。」

1995年開設的「御膳房」以在日本罕見的中國雲南料理為招牌，相當受到歡迎，目前包括六本木和銀座在內，在東京共有8家分店。

公安部之前也曾以詐領COVID-19津貼嫌疑，搜查東京都內與中國人有關的場所。2023年5月，公安部搜查過一棟社團法人擁有的大樓，這個團體旨在促進中國人與日本企業之間的交流。

隔年2月，曾擔任過該社團法人高層的2名中國人因為涉嫌詐騙遭到書面送檢，最終不起訴。

報導稱，據知那棟大樓曾被人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）列為中國在全球各地設立的「海外警察站」之一，任務包括監視海外中國人的政治活動。

公安部的調查揭露，那棟大樓內曾經提供在日中國人更換中國駕照的服務，一名前高層還曾經出入日本國會議員的事務所。

日本並沒有制定直接防止間諜活動的法律，即使是為了防止高層機密洩露制定的「特定秘密保護法」也被認為沒辦法充分發揮作用。基於現狀，日本被認為是「間諜天堂」，呼籲制定相關防諜法律與設立機構的呼聲不斷。

大使館 日本經濟 餐廳

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