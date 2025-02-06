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傳美國最快下周提出烏克蘭和平計畫 可能提議凍結當前戰線

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普（圖左）與他的俄烏問題特使凱洛格（圖右）。美聯社
美國總統川普（圖左）與他的俄烏問題特使凱洛格（圖右）。美聯社

彭博資訊引述消息指出，美國的西方盟友預計，美國政府將於下周在德國慕尼黑安全會議上，提出結束俄烏戰爭的計畫。

知情人士透露，川普的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）屆時將向盟友介提出方案。目前尚不清楚該計畫的具體細節及討論形式，但預計將成為會議焦點。

據了解，該提案將在14日至16日於德國巴伐利亞州舉行的慕尼黑會議上提出，時逢俄羅斯烏克蘭的戰爭即將邁入第3年。 內容包括可能凍結衝突，讓俄羅斯軍隊占領的領土處於未決狀態，同時向烏克蘭提供安全保障，確保莫斯科無法再次發動攻擊。

知情人士稱，預計凱洛格在本月稍後將首次出訪基輔和歐盟其他國家，並與烏克蘭總統澤倫斯基會面。烏克蘭總統辦公室拒絕置評。白宮國家安全委員會發言人表示，凱洛格會持續與盟友接觸，落實川普對於結束戰事的承諾。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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