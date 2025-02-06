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大年初九「拜天公」前一日深夜可開拜 民俗禁忌要注意

馬哈地社群平台X被駭 推廣加密貨幣

中央社／ 吉隆坡5日專電

馬來西亞前首相馬哈地今天晚上在社群媒體平台臉書（Facebook）證實，他的社群平台X帳號被駭客入侵，推廣加密貨幣。目前正全力努力恢復帳號。

自由今日大馬（Free Malaysia Today）等媒體報導，馬哈地（Mahathir Mohamad）的X帳號被駭。馬哈地的助理晚間也證實確遭入侵。

99歲的馬哈地今年中將滿百歲，他雖多次進出國家心臟中心接受治療，但仍積極活躍於社群媒體表達對時局觀察與評論。

馬哈地是馬來西亞最具影響力的政治人物之一，曾兩度擔任首相。

社群媒體 馬來西亞 馬哈地

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