馬哈地社群平台X被駭 推廣加密貨幣
馬來西亞前首相馬哈地今天晚上在社群媒體平台臉書（Facebook）證實，他的社群平台X帳號被駭客入侵，推廣加密貨幣。目前正全力努力恢復帳號。
自由今日大馬（Free Malaysia Today）等媒體報導，馬哈地（Mahathir Mohamad）的X帳號被駭。馬哈地的助理晚間也證實確遭入侵。
99歲的馬哈地今年中將滿百歲，他雖多次進出國家心臟中心接受治療，但仍積極活躍於社群媒體表達對時局觀察與評論。
馬哈地是馬來西亞最具影響力的政治人物之一，曾兩度擔任首相。
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