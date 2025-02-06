快訊

大年初九「拜天公」前一日深夜可開拜 民俗禁忌要注意

聽新聞
0:00 / 0:00

若驅逐巴人 約旦不排除對以開戰

聯合報／ 編譯盧思綸周辰陽／綜合報導

美國總統川普以色列總理內唐亞胡會晤後宣稱美國有意接管加薩、必要時部署美軍，英法等美國盟邦都重申對「以巴兩國方案」的承諾。約旦不排除在加薩人被強行驅逐後與以色列開戰，哈瑪斯官員則回應「加薩人絕對不會允許這項計畫成真」。沙烏地阿拉伯在美以聯合記者會後開第一槍，稱除非巴勒斯坦建國，否則不會與以色列交流。

紐約時報報導，川普與內唐亞胡會晤後，沙國外交部隨即發表聲明表達對巴勒斯坦建國「堅定不移的支持」，還說如果以色列不支持，沙國將不會與以色列建立外交關係；聲明說，沙國拒絕任何將巴人從其土地驅逐的行為，而且這樣的立場不容談判。

哈瑪斯資深官員阿布朱瑞稱川普說法荒謬，要加薩人離開是「將他們逐出家園」，「這樣的呼籲會是製造區域混亂與緊張的根源，因為加薩人不會允許這樣的計畫得以實行」。

總部位於倫敦的中東之眼（MME）引述安曼和耶路撒冷消息人士報導，若內唐亞胡將巴勒斯坦人驅逐出其土地，約旦已準備宣戰。

除了阿拉伯國家與巴勒斯坦自治政府，國際社會也嚴厲譴責川普的言論，許多官員強調兩國方案在該地區的重要性。

英國外交大臣拉米重申英方對兩國方案的承諾，「我們必須看到巴勒斯坦人在他們位於加薩和約旦河西岸的家園生活和繁榮」；法國外交部發出聲明重申反對「任何強迫加薩的巴勒斯坦人民遷移」，並表示加薩不應受到第三方控制，也稱兩國方案是「唯一能夠保證」以巴長期和平的方案。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，中東的和解只有實施兩國解決方案才有可能，中國大陸和澳洲總理艾班尼斯也都支持兩國方案。土耳其外交部長表示，任何將巴人「排除在外」的計畫都將導致更多衝突。

以色列 川普 巴勒斯坦

延伸閱讀

「顛覆者」川普驚天宣布美國可能接管加薩 連自己人都意外

川普拋接管戰後加薩 分析：凸顯擴張主義雄心

討好川普？貝佐斯基金會停止向氣候組織捐贈

傳行政命令裁撤美國教育部 川普：盼與國會合作

相關新聞

菲眾院通過 副總統薩拉遭彈劾

菲律賓眾議院五日以涉嫌濫用公款、沒有堅定譴責中國大陸侵略行動等理由，通過彈劾副總統薩拉．杜特蒂。彈劾案下一步將交由參議院...

稀土換美援？澤倫斯基籲投資

美國總統川普表示希望與基輔當局達成協議，以美方援助換取烏克蘭礦產後，烏克蘭總統澤倫斯基四日呼籲美國企業投資當地稀土資源。

若驅逐巴人 約旦不排除對以開戰

美國總統川普與以色列總理內唐亞胡會晤後宣稱美國有意接管加薩、必要時部署美軍，英法等美國盟邦都重申對「以巴兩國方案」的承諾...

韓前總統文在寅之女遭起訴 涉酒駕和非法經營民宿

韓國前總統文在寅的女兒文多惠因涉嫌酒駕肇事和非法經營民宿，今天被檢方提起公訴

菲律賓眾議院通過！彈劾副總統薩拉杜特蒂 審判日期還未確定

菲律賓眾議院5日以涉嫌貪腐為由，投票通過彈劾副總統薩拉．杜特蒂。

川普揚言接管加薩 美俄中帶頭回19世紀瓜分領土時代？

美國總統川普不改其房地產大亨本色，他上任後不僅揚言要強奪巴拿馬運河和格陵蘭，現在又要接管和開發加薩，並把巴勒斯坦人永久趕出加薩。加薩已被以色列炸成廢墟，川普不可能出錢幫巴勒斯坦人重建家園，不如自己拿下來開發，他說他要把加薩建設成「中東的蔚藍海岸」。川普眼中沒有國際法和疆界觀念，他想回到19世紀列強瓜分領土、強迫遷徙的帝國主義時代？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。