跟進川普 阿根廷宣布將退出世界衛生組織
美國總統川普（Donald Trump）上月簽署行政命令，率美國退出世界衛生組織（WHO）後，阿根廷今天也宣布將退出世衛。
綜合路透社與法新社報導，阿根廷總統的發言人阿多尼（Manuel Adorni）今天做上述宣布。
他告訴記者，阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）是基於「衛生管理方面且尤其是在（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情期間的深度分歧」，而做出這項決定。
阿多尼還說，阿根廷不會「允許國際組織干涉我國主權」。
川普上個月剛就職即簽署行政命令，率美國退出世衛。川普認為，世衛在COVID-19疫情和其他國際衛生危機上都應對不力。
在川普正式通知其決定後，聯合國（UN）證實，美國將於2026年1月22日退出世衛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言