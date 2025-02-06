菲眾院通過 副總統薩拉遭彈劾

菲律賓眾議院五日以涉嫌濫用公款、沒有堅定譴責中國大陸侵略行動等理由，通過彈劾副總統薩拉．杜特蒂。彈劾案下一步將交由參議院審判，若三分之二參議員認定薩拉有罪，她將被免職並禁止出任公職，無法如願參選總統。

薩拉是菲國前總統杜特蒂的女兒，她二○二二年與總統馬可仕搭檔參選，但選後很快就和馬可仕陣營決裂。

二○二四年底，就有不同民間團體針對薩拉提出了三起彈劾案，此次提交給眾院全體會議的訴狀是一份新的彈劾案，將前三次訴狀所提出論點的組合，包括密謀暗殺馬可仕和第一夫人麗莎、涉嫌非法撥款六點一二五億比索（約台幣三點五億元）機密資金等，還有一項罪狀指控薩拉未能堅定譴責共軍在南海對菲律賓軍隊的脅迫行為。

雖然薩拉否認指控，聲稱自己是政治報復的受害者，但三○六名眾議員有二一五人投票支持彈劾，遠高於法案通過所需的三分之一門檻。大多數眾議員都是馬可仕的盟友，而薩拉遭彈劾，表明這對昔日盟友的鬥爭白熱化。

薩拉成為一九八六年菲律賓恢復民主體制以來，僅有四名遭彈劾的高級官員之一。彈劾案現在將交由廿四名參議員審理，若三分之二以上參議員判定薩拉有罪，她將被免職，成為菲律賓史上第一位被彈劾下台的副總統，並永久禁止擔任公職。

紐約時報報導，菲律賓參議院將在五月期中選舉過後、六月新國會開議時進行彈劾審判。

菲國五月期中選舉不只被視為對馬可仕政績的公投，同時也為二○二八年總統大選暖身。馬可仕依法不得連任，薩拉則表明有意參加二○二八年總統大選，外界普遍把她視為下任總統熱門人選。

聖多默大學政治學系主任科羅納西翁告訴法新社，是否會有足夠參議員投票支持彈劾，可能取決於馬可仕，「如果馬可仕決心推動彈劾，我認為達到彈劾門檻是可能的」，並指五日的眾議院投票結果有些出乎意料。

不過，科羅納西翁指出，現任參議員也需要在期中選舉取得杜特蒂家族大本營民答那峨的選票。紐約時報則說，分析家認為，參議員有許多人被認為親杜特蒂，不太可能支持彈劾她。