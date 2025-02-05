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英外相拉米訪烏克蘭 觸及向敘利亞運糧與經貿合作

中央社／ 倫敦5日專電

英國外交大臣拉米今天訪問烏克蘭，討論能源、經貿、社會重建等合作。英國將協助烏克蘭向敘利亞運送糧食穀物，緩解去年12月垮台的敘利亞強人阿塞德（Bashar al-Assad）政權遺留的人道危機。

拉米（David Lammy）表示，英國對烏克蘭的支持「依然堅不可摧」；英國有決心讓烏克蘭處於「盡可能最強而有力」地位，且不僅止於抵抗俄羅斯侵略。

今天是拉米去年7月上任以來，第二次訪問基輔。去年9月，拉米曾與時任美國國務卿布林肯（AntonyBlinken）共同訪問烏克蘭。

英國與烏克蘭今年1月簽署百年夥伴關係協議，涵蓋安全、防衛、經貿、能源、海事等領域，共計9大支柱。在此夥伴關係框架下，英國協助烏克蘭建構「穀物驗證計畫」，以追蹤烏克蘭穀物自俄軍占領區被盜賣的情況。

2022年2月遭俄羅斯全面侵略以前，物產豐饒的烏克蘭素有「歐洲麵包籃」之稱。然而，俄羅斯持續自烏克蘭被占據領土強取穀物，重新貼標後轉賣至其他地方。涉入相關交易的俄方「有力人士」得以從穀物販運獲取可觀利益，莫斯科也可將穀物當政治籌碼運用。

英國外交部表示，英國將提供300萬英鎊（約新台幣1億2350萬元），協助烏克蘭與聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）合作，將穀物及其他食品運往敘利亞。

阿塞德政權垮台前，俄羅斯是敘利亞主要的小麥等穀物供應來源，雙方透過複雜的金融和物流機制進行交易。莫斯科當局是阿塞德的重要支持者，但隨著阿塞德倒台，俄羅斯在中東的戰略布局也受影響，包括被迫撤離在地中海東岸敘利亞塔爾圖斯港（Tartous）的軍事部署。

塔爾圖斯港曾是莫斯科當局自1970年代以來在地中海唯一的海軍維修補給點。這個軍事據點讓俄方船艦不一定返回黑海補給，有助提升行動靈活性，也可就近支援莫斯科在非洲扶植的政權和武裝團體。

而在黑海，在英國等西方盟友協助下，烏克蘭軍隊逐步穩固對黑海航道的控制，得以提升農產品出口量，並已摧毀或破壞約1/4俄羅斯黑海艦隊戰艦。

英國外交部指出，莫斯科當局曾向阿塞德政權提供糧食及其他支持，結果是敘利亞被迫背負代價高昂的債務。其中，俄方向敘利亞輸出的許多農產品，往往可能是來自烏克蘭的俄軍占領區。俄羅斯自烏克蘭盜取的穀物估計每年多達430萬噸。

穩固莫斯科在中東地區的戰略部署是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）一大關切，也名列他1月20日與俄羅斯國安會的討論重點，包括美國新政府上台對區域局勢的影響。當天也是美國總統川普（DonaldTrump）宣誓就職的日子。種種跡象顯示，烏克蘭戰爭日益深入牽動歐、亞、中東、非洲等區域及跨區域情勢。

英國外交部表示，拉米在訪問烏克蘭期間將與總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、外交部長西比哈（Andrii Sybiha）、總理什米哈爾（DenysShmyhal），以及主責歐洲與大西洋事務的副總理斯特法尼希納（Olga Stefanishyna）會談。

俄羅斯 烏克蘭 英國

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