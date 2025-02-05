韓前總統文在寅之女遭起訴 涉酒駕和非法經營民宿
韓國前總統文在寅的女兒文多惠因涉嫌酒駕肇事和非法經營民宿，今天被檢方提起公訴。
聯合新聞通訊社（韓聯社）今天報導，首爾西部地方檢察廳刑事2部今天表示，文多惠因涉嫌違反「道路交通法」和「公眾衛生管理法」，遭到提起公訴，但不聲請對她進行拘提。
檢方稱，被告曾因酒駕導致交通事故，還長期未申報出租房屋取得可觀收入，檢方因而作出起訴決定。
文多惠去年10月5日凌晨在首爾龍山區梨泰院漢密爾頓酒店前駕車變換車道時，與一輛計程車相撞。事發當時，她血液酒精濃度為0.149%，嚴重超過吊銷駕照標準的0.08%。
她還涉嫌透過共享型住宿平台Airbnb，非法出租名下位在首爾和濟州的3處房屋。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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