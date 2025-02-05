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天主教媒體實測 Deepseek拒答梵中主教任命協議

中央社／ 羅馬5日專電
中國公司DeepSeek的AI模型，對多項中國政府禁忌議題採「言論審查」引發質疑。（路透）
中國公司DeepSeek的AI模型，對多項中國政府禁忌議題採「言論審查」引發質疑。（路透）

中國公司DeepSeek的AI模型，對多項中國政府禁忌議題採「言論審查」引發質疑。天主教媒體實測，竟連梵中主教任命協議也被拒答，AI還建議信徒最好加入官方愛國教會，否則恐惹上麻煩。

「全美天主教紀事報」（National Catholic Register）報導，中國新創公司深度求索（DeepSeek）的R1聊天機器人，明顯有箝制政治與宗教言論的情形。記者實測諮詢有關天主教在中國的問題，模型有時直接拒答，有時回答後又快速自刪內容，有時人工智慧（AI）會自行揭露反思過程，強調「這個問題我必須謹慎回應」。

報導指出，當被問到在中國成為天主教徒需注意的事項，Deepseek倒是坦率回答，「中國憲法雖明訂保障宗教自由，實行上卻有很多控制。」中國政府承認的愛國教會，基本上是獲得容忍的（generallytolerated），但必須符合國家政策走向。

DeepSeek警告，加入非官方教會可能遭到罰款、拘留或監禁，參加非法定宗教活動還可能影響個人的社會信用評等。AI最終建議，天主教徒在中國「應避免在學校、職場、網路分享個人信仰」，「談到宗教話題應盡量保持低調，以免引來不必要的關注。」

對於是否能帶18歲以下未成年子女去教堂，DeepSeek猶豫10秒才回答「這題我必須謹慎」，最後答案引述，中國在2018年頒布規範，學校與公開機構不得對未成年人實施宗教教育，建議信徒最好只在家裡私下和小孩談論信仰。

教廷去年10月宣布與中國續約「梵中主教任命臨時性協議」4年，該協議在2018年簽署，已是第三度續約，前兩次續約期限皆是2年。

「全美天主教紀事報」詢問梵中協議，DeepSeek起初提供詳細說明，但幾秒後迅速自刪內容，改以「目前無法回答這種問題」回覆。

對於哪種佈道內容才能通過中國政府審查，DeepSeek建議，要多提社會和諧、愛國精神與社會責任。AI此時自行揭露思考過程指出，「我應該避免提到關教宗和教廷官方，多提愛、服務及符合中國價值的信仰。」

報導另舉例一連串被擋下的犀利提問，包括中國既然反對西方文化滲透，為何要宣揚來自西方的馬克思主義；為何中國聲稱保障宗教自由，又迫害境內天主教徒；天主教教義是以基督為中心，中國為何要求神職人員宣揚習近平思想。

這些問題DeepSeek都表示「難以回答」，建議使用者多談「有關數學、程式設計、邏輯類問題」。

DeepSeek 信仰 未成年

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