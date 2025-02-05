影片曝光...布魯塞爾市中心地鐵站外發生槍擊 警追查武裝男子下落

美國總統川普不改其房地產大亨本色，他上任後不僅揚言要強奪巴拿馬運河和格陵蘭，現在又要接管和開發加薩，並把巴勒斯坦人永久趕出加薩。加薩已被以色列炸成廢墟，川普不可能出錢幫巴勒斯坦人重建家園，不如自己拿下來開發，他說他要把加薩建設成「中東的蔚藍海岸」。川普眼中沒有國際法和疆界觀念，他想回到19世紀列強瓜分領土、強迫遷徙的帝國主義時代？

2025-02-05 16:52