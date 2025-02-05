影片曝光...布魯塞爾市中心地鐵站外發生槍擊 警追查武裝男子下落
BBC 5日報導，比利時布魯塞爾市中心的一處地鐵站外通報發生槍擊事件，警方正在尋找一名武裝男子。
監視器畫面顯示，布魯塞爾的克里蒙梭（Clémenceau）站入口5日凌晨出現至少2名男子，戴著巴拉克拉瓦頭套（Balaclava），並且攜帶似乎是卡拉希尼可夫步槍的武器。根據現場影片，當地時間6時15分左右發生交火。
🚩 Il n'y a pas de problème de sécurité à Bruxelles et l'on peut continuer à bloquer toute réforme, y compris celle de la police. L'essentiel est que @AhmedLaaouej obtienne par le bloquage institutionnel tout ce qu'il n'a pas pris par les élections. Métro Clemenceau ce matin ⬇️ pic.twitter.com/oJJPbYnkjJ— Lavissima B. (@LavissimaB) February 5, 2025
Carrément tranquille : ce qu’il s’est passé ce matin à Clemenceau pic.twitter.com/Y2RD2LXTBH— Nyd نضال (@NydBx) February 5, 2025
布魯塞爾警方發言人弗雷德里克斯（Sarah Frederickx）指出，嫌犯逃進地鐵站，可能還在地鐵隧道內，槍戰中無人受傷，當地警察和聯邦鐵路警察都正在搜查該地區。
克里蒙梭車站與附近的布魯塞爾南站（Brussels-Midi）據報均已關閉，布魯塞爾南站也是歐洲之星（Eurostar）列車的終點站。此外，服務布魯塞爾市中心的兩條地鐵線也已經暫停營運，範圍從西站（Gare de l'Ouest）到王座站（Trône），而王座站則靠近歐洲議會。
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